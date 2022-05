Calciomercato Roma, vice Abraham in Serie A: sfida a Napoli e Juve

Pinto ha intenzione di migliorare l’attacco della Roma nella prossima finestra di calciomercato con la punta che gioca in Italia

Tiago Pinto deve cominciare a portarsi avanti un po’ di lavoro in vista dell’inizio del calciomercato estivo. Il general manager, infatti, è uno dei principali protagonisti della prossima stagione con le trattative che sono nelle sue mani. Queste, poi, sono le stesse che dovranno plasmare la prossima Roma di José Mourinho, che aspetta solo di finire al meglio la stagione. La finale di Conference League, comunque vada, è il punto di partenza da cui partire per costruire il secondo anno del portoghese sulla panchina giallorossa. L’obiettivo della proprietà è quello di alzare l’asticella degli obiettivi, così da raggiungere palcoscenici importanti nella prossima stagione.

I reparti da migliorare sono più o meno tutti, con alcuni che hanno bisogno di leggeri ritocchini e altri interventi più importanti. L’attacco è uno dei primi. Tammy Abraham in questa stagione ha fatto registrare dei numeri promettenti, mostrando anche qualche colpo da campione. L’inglese è riuscito a far dimenticare al meglio Edin Dzeko grazie ai suoi 25 gol in tutte le competizioni all’esordio con la Roma. Nonostante questo, però, Mourinho ha intenzione di migliorare l’attacco, ma non a causa di Abraham. Il tecnico portoghese, infatti, vuole una riserva di tutto rispetto per il numero 9, visto che Shomurodov e Afena-Gyan non hanno entusiasmato. E come riporta Pedullà, la roma per accontentare lo Special One ha messo nel mirino Marko Arnautovic.

Calciomercato Roma, sondaggi per Arnautovic: ci sono anche Napoli e Juve

L’attaccante austriaco è sicuramente il giocatore più importante del Bologna che, grazie ai suoi 14 gol in Serie A, è tredicesimo in classifica con la salvezza assicurata da diverse giornate. Le qualità del trentatreenne erano un po’ in dubbio dopo la sua parentesi in Cina, ma i rossoblù hanno vinto la scommessa sull’ex Inter che ha dimostrato di valere ancora qualcosa. Le sue qualità, infatti, sono state notate anche dalle altre squadre di Serie A, con la Roma che ha fatto un sondaggio sugli eventuali costi per portare l’austriaco a Trigoria. Pinto, però, deve stare attento alle concorrenti, visto che sulla punta del Bologna ci sono anche Napoli e Juventus.