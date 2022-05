Roma-Venezia, rivoluzione Mourinho: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’ultima gara della Roma allo stadio Olimpico in questa stagione. Alle 20:45 il fischio d’inizio di Roma-Venezia, ecco le formazioni.

Ufficiali le scelte dei due allenatori per l’ultima gara stagionale della Roma tra le mura amiche. In uno stadio Olimpico ancora una volta strapieno si affronteranno Roma e Venezia, per la penultima giornata di Serie A. Josè Mourinho e Soncin hanno sciolto i dubbi dell’ultimo minuto, con i lagunari già matematicamente certi del ritorno in Serie B.

Ecco le scelte ufficiali, tutto pronto per l’ultima gara stagionale allo stadio Olimpico della Roma. Crocevia in chiave Europa League per la squadra di Josè Mourinho, reduce dalla sconfitta patita a Firenze nello scontro diretto per il quinto e sesto posto in classifica. Giallorossi obbligati ai tre punti, contro un Venezia matematicamente retrocesso da poche ore, dopo il pareggio della Salernitana in casa dell’Empoli. Di sicuro i ragazzi allenati da Soncin vorranno strappare un buon risultato per l’orgoglio e non avranno assolutamente nulla da perdere, mentre i ragazzi di Mourinho non possono commettere altri passi falsi per non perdere ulteriore terreno in classifica. Oltretutto l’ultima sfida in campionato è in casa del Torino ,che sta chiudendo la stagione con buonissime prestazioni.

Out per un guaio muscolare Nicolò Zaniolo, Mou ha rimescolato le carte a poche ore dalla sfida. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici, tutto pronto per l’ultima gara della Roma allo stadio Olimpico in questa stagione. Non mancano le sorprese, una davvero clamorosa, ritorna tra i titolari Leonardo Spinazzola, dopo aver assaggiato il campo nell’ultima trasferta. Leonardo Spinazzola torna a giocare una gara dal primo minuto, gradita sorpresa per tutti i tifosi giallorossi.

ROMA: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland Niles, Veretout, Cristante , Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

VENEZIA: Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Aramu, Kiyine; Okereke. All. Soncin