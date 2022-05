Calciomercato Roma, Mourinho si arrende: gli sceicchi hanno la meglio

La Roma potrebbe perdere uno degli obiettivi per rinforzare l’attacco nella prossima finestra di calciomercato estiva

Quest’anno l’attacco della Roma si è aggrappato a Tammy Abraham che con i suoi 25 gol in tutte le competizioni ha trascinato la squadra. L’attaccante inglese, ha ancora due partite per migliorare il punteggio al primo anno con la maglia giallorossa, che gli è già valso un posto nelle statistiche del club. Alla Roma, infatti, sono pochi i giocatori che hanno segnato le stesse reti alla prima stagione e questo ha permesso all’ex Chelsea di entrare nei record. Nonostante le grandi prestazioni del ventiquattrenne, però, José Mourinho vuole rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Lo Special One, infatti, ha dato mandato a Pinto di individuare il profilo più adatto per migliorare il parco attaccanti.

Sotto la lente d’ingrandimento ovviamente non c’è Abraham che ha dimostrato anche ai tifosi più scettici le sue qualità. A non convincere Mou, infatti, sono le sue alternative. Eldor Shomurodov è uno che a Trigoria non ha ancora lasciato il segno, con il tecnico portoghese che lo considera una riserva. Nelle ultime settimane il suo nome è stato preso più in considerazione, ma nei mesi scorsi era scivolato ai margini delle gerarchie. Grande delusione, quindi, per l’uzbeko, che in estate era arrivato per circa 20 milioni dal Genoa. Un altro che non ha convinto lo Special One è Felix Afena-Gyan, attaccante ghanese di diciannove anni promosso dalla Primavera. Il problema del talentino classe 64 è una maturità che, vista l’età, deve ancora arrivare.

Calciomercato Roma, il Newcastle ci prova per Ekitike: offerta di prestito con obbligo di riscatto

Per questo motivo, Pinto ha messo nel mirino Hugo Ekitike, attaccante diciannovenne del Reims, che in Ligue 1 ha segnato 9 gol in 22 partite. Non sarà un grande bottino, ma il francese è uno dei migliori talenti del campionato transalpino e per questo il general manager della Roma è interessato. Come riporta 90min.com, però, sulle tracce di Ekitike c’è anche il Newcastle che è vorrebbe prendere il ragazzo. Hugo, dal canto suo, ha deciso di voler accettare l’offerta dei Magpies, che hanno presentato al Reims una proposta di prestito a lungo termine con una clausola per l’obbligo di riscatto.