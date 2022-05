Calciomercato Roma, insidia Milan per il colpo in A: proposto lo scambio

Calciomercato Roma, insidia Milan per il colpo in Serie A. Le ultime sul guanto di sfida destinato a infiammare la prossima campagna acquisti.

Dopo il pareggio con il Venezia, la Roma pensa a concludere nel migliore dei modi il campionato. Venerdì prossimo, grazie al benestare arrivato dalla Lega la scorsa settimana, gli uomini di Mourinho voleranno a Torino per affrontare i granata di Juric in una partita che anticiperà di cinque giorni il super impegno di Tirana ma che avrà una sua centralità anche per l’approdo in Europa League.

In attesa di Juventus-Lazio e di Sampdoria-Fiorentina, i giallorossi si trovano attualmente a quota 60 punti, a meno tre dai cugini guidati da Sarri e potenzialmente alle spalle degli uomini di Italiano. Senza pensare troppo alle altre e attendendo gli esiti degli ultimissimi minuti di questa Serie A, riportiamo un importante aggiornamento di mercato coinvolgente proprio plurime realtà calcistiche del nostro Paese.

Calciomercato Roma, il Milan pensa allo scambio per arrivare al conteso Schouten

In questi giorni vi avevamo infatti riferito delle plurime situazioni monitorate da Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo. Tra le varie, aveva destato un certo interesse quella per Jerdy Schouten del Bologna, che potrebbe lasciare la terra felsinea a cifre davvero convenienti. Per caratteristiche e prezzo, il classe 1997 piace molto in quel di Trigoria ma figura anche sui taccuini di Juventus, Napoli e Milan.

Secondo Calciomercatonews.com, in particolar modo, i rossoneri, molto probabilmente prossimi campioni di Italia, sarebbero intenzionati a superare la fitta concorrenza con una proposta di scambio. Sul piatto Gabbia più 10 milioni ma occhio anche al possibile inserimento del qualitativo ed eclettico Krunic.