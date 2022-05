Calciomercato Roma, due nomi se salta Dalot

La Roma sta preparando il piano in caso la trattativa per il portoghese non andasse in porto nella prossima finestra di calciomercato

In questa stagione Rick Karsdorp si è dimostrato un vero e proprio stacanovista per la Roma. Il terzino olandese ha saltato solo una manciata di partite in questa stagione a causa di qualche squalifica, altrimenti sarebbe sceso in campo in ogni gara. Dopo alcune stagioni fatte di pochi alti e parecchi bassi, finalmente l’ex Feyenoord ha trovato la sua dimensione a Tirgoria, dove è esploso grazie a Fonseca. Con Mourinho i suoi numeri offensivi sono leggermente calati, ma grazie a lui la fascia destra giallorossa è una delle più pericolose. Soprattutto, con lo Special One è migliorato sensibilmente il contributo difensivo dell’olandese, che macina chilometri in ogni partita.

A non convincere Mou, però, è la situazione complessiva del reparto. Oltre a Karsdorp, infatti, non ci sono alternative valide in grado di sostituirlo a un livello sufficiente per il tecnico portoghese. Bryan Reynolds non ha mai convinto José, che lo ha spedito in Belgio per fare minutaggio a gennaio. Al suo porto è arrivato dall’Arsenal Ainsley Maitland-Niles, che dopo un inizio convincete è finito ai margini del progetto. Solo di recente è stato chiamato in causa, il suo ritorno a Londra è molto probabile. Per trovare un sostituto di livello è stato incaricato Tiago Pinto, che ha bussato alla porta del Manchester United. Nei Red Devils gioca Diogo Dalot, terzino destro portoghese, che non ha molto spazio nel club.

Calciomercato Roma, vice Karsdorp per Mourinho: Kristensen o Henrichs se salta Dalot

Pinto vorrebbe prendere il numero 20 dei Red Devils in estate, ma sta preparando anche le alternative in caso l’affare non andasse a buon fine. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il general manager dell’area sportiva sta studiando le alternative al ventitreenne, che potrebbe rimanere a Manchester, sponda United. Se l’affare dovesse andare male Pinto ha messo nel mirino due profili, uno in Austria e uno in Bundesliga. Il primo è Ramsus Kristensen, terzino destro in forza al RedBull Salisburgo, mentre il secondo è Benjamin Henrichs del Lipsia, che fanno parte delal lista di inteteressati.