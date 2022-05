Abbonamenti Roma, UFFICIALE: cambia l’orario d’inizio, ecco perché

La Roma ha preso la decisione ufficiale riguardo l’inizio degli abbonamenti, disponibili da domani per chi vuole rinnovarli

Mancano due sole partite alla fine del campionato con la Roma che scenderà in campo venerdì 20 maggio e mercoledì 25. In questi due giorni vanno in scena gli ultimi due atti di questa ricca ed emozionante stagione che, nonostante gli alti e bassi, ha suggellato l’amore dei tifosi per la squadra. E proprio questi hanno degnato con un pennarello rosso sui loro calendari la finale di Conference League contro il Feyenoord, che ci sarà proprio il 25 maggio. Quella sarà una grande occasione per Mourinho, che vuole mettere le mani sul trofeo allungando la striscia positiva ovunque è stato. In ogni squadra dove ha allenato, infatti, ha portato un trofeo, ad unica eccezione del Tottenham, che lo ha esonerato pochi giorni prima della finale della coppa nazionale.

E mentre Mourinho prepara la fine della stagione, a Trigotria c’è chi pensa già alla prossima. Oltre a Tiago Pinto, che deve preparare il calciomercato per permettere a José di lottare ad alti livelli, la società si sta occupando degli abbonamenti. In questa stagione sono state tante le iniziative che hanno portato i tifosi a riempire lo Stadio Olimpico. L’impianto del Foro Italico ha fatto registrare numeri record come non succedeva da decenni. Nelle ultime gare, poi, sono stati numerosi i sold out registrati dalla Roma e dai suoi tifosi, che hanno sempre sostenuto la squadra. Proprio per mantenere una linea con questo amore, la società ha annunciato la campagna abbonamenti che partirà domani. Oggi, però, sono stati comunicati alcuni cambiamenti.

Abbonamenti Roma, spazio dedicato ai tifosi soggetti a spostamento in Tribuna tevere

Alcuni tifosi, infatti, sono stati spostati dai rispettivi posti e dovranno cambiare seggiolino. Per questo motivo, la Roma ha deciso di creare una finestra anticipata e dedicata a questi abbonati. Lo spazio partirà dalle 15 e finirà alle 18, quando tutti potranno rinnovare le lo sottoscrizioni. La comunicazione a quei tifosi che sono soggetti a spostamento in Tribuna Tevere riceveranno un’email attraverso cui sarà possibile effettuare il cambio di posto e sceglierne di nuovi tra quelli disponibili in anticipo rispetto agli altri.