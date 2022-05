Calciomercato Roma, Guardiola lo libera: tentazione Mourinho

Calciomercato Roma, Guardiola lo libera: e Mourinho potrebbe avere un’altra tentazione nei confronti del giocatore. Le ultime

Sicuramente è stato uno dei pupilli di Guardiola in questi ultimi anni di Manchester City. Ma arrivati a questo punto, con una rivoluzione in atto dentro i Citizens, andrà via la prossima stagione. Tanto che l’allenatore catalano glielo avrebbe chiaramente detto di trovarsi un’altra sistemazione, nonostante ci sia ancora un altro anno di contratto. Ma il futuro di Gundogan sembra deciso. Anzi, è deciso: ne parla infatti in questi termini il Daily Mail.

Sì, il tedesco è in uscita dalla squadra che si gioca la Premier League contro il Liverpool e che salvo cataclismi dovrebbe rivincere il titolo. L’anno prossimo Guardiola punta a vincere la Champions League e ha già preso Haaland. E, altri rinforzi in mezzo ce ne saranno sicuramente. Di spazio quindi per il 31enne non ce ne dovrebbe essere. E Mourinho potrebbe anche avere la tentazione di portarlo nella Capitale.

Calciomercato Roma, tentazione Gundogan

Ovviamente si tratterebbe di un’operazione tutt’altro che semplice. Ma partiamo da un fatto: lo Special One lo voleva quando sedeva sulle panchine delle squadre inglesi e ci ha provato a strapparlo al City. Senza però mai riuscirci. Il carisma dell’allenatore portoghese è un fattore determinante nelle trattative che Pinto potrebbe imbastire per il prossimo anno: il gm si può giocare il “jolly” Special, garanzia di successi nel corso degli anni. Questo è un pro, ovviamente, ma ci sono anche i contro.

L’ingaggio ovviamente è quello da top player: quasi 7,5 milioni di euro all’anno che, però, potrebbero essere “aggirati” con il decreto crescita. E poi ovviamente c’è la questione Coppe Europee, con Gundogan che vorrebbe giocare la Champions quasi sicuramente. Ma davanti a Mourinho nulla è impossibile. Questo lo sappiamo e lo abbiamo imparato a capire. Tant’è che lo Special One potrebbe intervenire anche nella corsa per Matic.