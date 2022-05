Calciomercato Roma, Mourinho sfida Spalletti per l’ex Juve

L’allenatore della Roma ha lanciato il guanto a quello del Napoli per prendere uno degli obiettivi di calciomercato nella prossima stagione

Tra qualche settimana finisce la stagione della Roma con le ultime due partite da giocare. La prima è l’ultima di Serie A contro il Torino e potrebbe valere l’accesso diretto in Europa League. In caso di sconfitta della Lazio, infatti, la Roma aggancerebbe i biancocelesti in classifica e grazie alla differenza reti negli scontri diretti, Abraham e compagni starebbero sopra. Per questo motivo, la partita è molto importante per le ambizioni dei giallorossi che vogliono chiudere al meglio la Serie A. La seconda partita, invece, è quella che vale la stagione. Il 25 maggio a Tirana andrà in scena la finale di Conference League con il Feyenoord.

Mentre Mourinho sta preparando le ultime giornate di questa stagione, c’è già chi prepara la prossima. Questo è Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva della Roma, che deve preparare il calciomercato per migliorare la Roma. A partire dal 1° luglio, infatti, l’ex Benfica scenderà in campo per cercare di donare allo Special One quei giocatori che sta chiedendo. Il primo che dovrà arrivare è senza dubbio un regista, dopo i tentativi sfumati per Xhaka l’estate scorsa. Dopo il mancato arrivo dello svizzero, il tecnico giallorossi si è dovuto adattare per trovare una soluzione e ora che si avvicina il mercato può sperare in un rinforzo.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Pjanic e sfida Spalletti e Italiano

Uno dei registi che ha fatto parlare di sé, non per le giocate attese, è Miralem Pjanic. Il bosniaco, esploso definitivamente nella Roma, era passato alla Juventus per poi fare il salto di qualità al Barcellona. Con gli azulgrana, però, non ha mai convinto e per questo è stato mandato in prestito al Besiktas. Ora, il bosniaco potrebbe tornare in Catalogna dove stanno pensando di cederlo. Come riporta Sport, Miralem è nel mirino della Roma proprio per migliorare il centrocampo. Prendere l’ex numero 15, però, non sarà facile. sulle sue tracce, ifnatti, ci sono anche il Napoli di Spalletti e la Fiorentina di Italiano. Pjanic, però, potrebbe scegliere di tornare in quella che è stata casa sua per diversi anni e dove ha mostrato a tutti le sue qualità.