Calciomercato Roma, Dybala tratta col grande nemico

L’attaccante argentino è uno degli oggetti del desiderio della Roma, ma anche di molte altre squadre per questa finestra di calciomercato

Tra qualche settimana comincia il calciomercato estivo, in cui la Roma cercherà di migliorare la rosa. grande oggetto del desiderio di Tiago Pinto e Mourinho, ma anche molti altri allenatori e direttori sportivi, è senza ombra di dubbio Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus si libera in estate a zero, vista la scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno 2022. Prendere la Joya a zero è sicuramente una grande occasione che nessuno vuole farsi scappare e per questo tutti si sono messi a lavoro. L’obiettivo degli interessati sarebbe quello di rinforzare i rispettivi reparti offensivi con uno con le qualità dell’argentino.

In caso l’affare andasse in porto, la Roma si ritroverebbe con un tridente offensivo da fare invidia: Dybala, Abraham e Zaniolo, tre calciatori che potrebbero fare fuoco e fiamme nello stesso reparto. Purtroppo per lo Special One, però, le insidie sul cammino che porta all’ex Palermo sono molte. In primis c’è l’ingaggio richiesto dal giocatore. Questo alla Juventus percepiva circa 7 milioni, una cifra veramente alta per le casse della Roma che nelle ultime stagioni sta cercando di abbattere il monte ingaggi per ridurre i costi. Poi, ci sono anche le concorrenti da dover superare. Come già detto, sono diverse le squadre sulle tracce di Dybala e sarà necessario scavalcarle a suon di milioni e parole interessanti.

Calciomercato Roma, Paratici vuole superare Pinto: contatti avviati per Dybala

Uno degli ultimi avversari entrati in corsa per il talento argentino è Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham e braccio destro di Antonio Conte. L’ex ds bianconero vorrebbe regalare al tecnico un grande acquisto in questa finestra di calciomercato e, secondo quanto riporta Pedro Almeida, ha avviato dei contatti con Dybala. Primi colloqui, quindi tra il direttore sportivo e la Joya che potrebbe accettare il progetto degli Spurs nonostante gli attriti di qualche anno fa. Ora sta a Tiago Pinto cercare di rimanere in corsa per il talento di 28 anni.