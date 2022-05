È stato deciso quale sarà il fischietto che dirigerà Torino-Roma, di venerdì sera, valida per l’ultima giornata di Serie A

Venerdì 20 maggio va in scena Torino-Roma, trentottesima giornata di questa stagione di Serie A. La sfida ricopre un ruolo molto importante per i giallorossi che vogliono cercare di entrare in Europa League soprattutto grazie al campionato. Per questo, fare bene all’Olimpico Grande Torino è di vitale importanza per le ambizioni dello Special One. José Mourinho, infatti, vuole alzare l’asticella delle ambizioni per la prossima stagione, dove i Friedkin sperano di migliorare ancora. Dan e Ryan, infatti credono molto nel progetto che vede il portoghese protagonista e sono più che disposti ad accettare tutte le sue richieste.

Intanto, la Roma oggi è scesa in campo proprio per preparare le due partite. Alla seduta sono mancati Mkhitaryan e Zaniolo, a cui si sono aggiunti Karsdorp e Smalling. Durante la seduta, poi, hanno parlato anche alcuni giocatori e Mourinho, che hanno confessato come tutta la concentrazione del gruppo sia rivolta alla partita con il Toro. vincere venerdì è molto importante, poi, non solo per il campionato. Finire il campionato con una vittoria permetterebbe ai giallorossi di riprendere in mano la vittoria dopo gli ultimi due scivoloni contro Bologna e Venezia. Un successo poi si sa, regala sempre tante gioie e arrivare alla partita di mercoledì con una mentalità positiva è sicuramente una gran cosa per i giallorossi.

Torino-Roma, arbitra Irrati: ultime tre vittorie in Serie A

Per la gara con i granata è stato designato ufficialmente l’arbitro. A dirigere Torino-Roma sarà Massimiliano Irrati. L’arbitro di Firenze ha già diretto tre gare della Roma in questa stagione e tutte e tre sono state positive. L’ultima in particolare, poi, verrà ricordata da tanti tifosi. Si tratta, infatti, della vittoria nel derby di ritorno vinto 3-0 grazie a una grande prestazione di Tammy Abraham e a una punizione calciata in modo magistrale da Pellegrini. A completare la squadra arbitrale ci saranno Mastrodonato, Mondin guardialinee e Mercenaro quarto uomo. Infine, Fabbri sarà al Var, coadiuvato da Zufferli nel ruolo di Avar.