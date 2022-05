Calciomercato Roma, la squadra giallorossa è in campo a Torino per l’ultima gara della Serie A. Nell’immediato prepartita è arrivato un nuovo annuncio.

Ultima gara di campionato cruciale per la Roma, in attesa della finale di Tirana in programma il 25 maggio. Sul campo del Torino i giallorossi cercano la qualificazione matematica alla prossima Europa League, all’intervallo il punteggio sorride ai giallorossi. Nell’immediato prepartita ha parlato il direttore sportivo della società granata, Davide Vagnati. Riflettori puntati sull’immediato futuro di Andrea Belotti, ad un passo dall’addio a parametro zero. Ecco l’annuncio ufficiale sul futuro del Gallo, le parole del ds del Torino.

E’ iniziata la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire le danze la Roma, in casa del Torino, al quarantacinquesimo minuto il risultato è fissato sullo 0-2 con la doppietta di un Super Abraham . Gli ultimi novanta minuti del campionato riserveranno tantissime emozioni, svariati gli obiettivi ancora da assegnare matematicamente dallo scudetto alla salvezza, passando per l’Europa. La Roma è in piena corsa per la qualificazione diretta in Europa League, con Atalanta e Fiorentina che tallonano i giallorossi ad un punto in classifica. Ultima gara di campionato che apre anche le riflessioni in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, ecco l’annuncio del ds del Torino sul futuro di Andrea Belotti.

Calciomercato Roma, bomber a zero: annuncio ufficiale e data fissata

Nell’immediato prepartita, ai micorofoni Dazn, è intervenuto Davide Vagnati. Il direttore sportivo del Torino si è pronunciato direttamente sul futuro di Andrea Belotti, con il contratto attualmente in scadenza a luglio. Le parole del ds granata sul futuro del Gallo: ” Se resterà non lo so, ne parleremo la prossima settimana. Siamo ottimisti nel senso che ancora non c’è stata una decisione definitiva. Sono ottimista di natura. Non voglio espormi, ma oggettivamente non avendo fatto nulla di definitivo penso che lui abbia il cuore granata, quindi le sensazioni sono positive.” Vagnati mantiene una porta aperta per il rinnovo del numero 9 e capitano granata, il Torino non ha intenzione di perdere il suo bomber a parametro zero. I prossimi giorni saranno decisivi, tra una settimana conosceremo con certezza il futuro di Andrea Belotti.