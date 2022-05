Calciomercato Roma, colpo in difesa | Pinto lo paga così

L’allenatore della Roma ha in mano il futuro delle trattative che dovrà svolgere il general manager nella prossima finestra di calciomercato

In queste ultime settimane tutti i tifosi della Roma stanno aspettando di scoprire come finirà la stagione. In campionato, c’è da difendere l’accesso in Europa League che può essere conquistato contro il Torino, che non si sta giocando niente in Serie A. La stagione dei granata è finita da tempo visto che hanno raggiunto la salvezza e non possono lottare per un posto nelle coppe. Senza grandi motivazioni, è molto probabile che gli uomini di Juric scendano in campo per completare anche quest’ultima partita e basta. Mourinho, così, ha un’occasione d’oro per fare punti e cercare di rimanere alla sesta piazza, ma deve stare attento. Anche il Venezia era già retrocesso arrivato all’Olimpico, ma comunque i lagunari hanno giocato per fare bella figura.

Oltre all’ultima di campionato, c’è anche la finale di Conference League da giocare a Tirana contro il Feyenoord. La partita è senza ombra di dubbio la più importante della stagione. José potrebbe portare a casa l’ennesimo trofeo continentale della sua carriera, costellata di vittorie ovunque è andato. La Roma, poi, potrebbe mettere in bacheca quel benedetto trofeo europeo che manca da tanto tempo, dalla vittoria della Coppa delle Fiere. Queste due partite sono molto importanti per definire come andrà la stagione e, soprattutto, dei premi che la società riuscirà ad accumulare. A seconda dei risultati, infatti, i giallorossi potrebbero formare o meno un tesoretto utile per Pinto per preparare al meglio le trattative.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Hincapié: si può prendere con i soldi dell’Europa

Come riporta la Gazzetta dello Sport, a seconda del piazzamento che la Roma riuscirà ad avere in campionato, dipendono i premi per le qualificazioni. L’Europa League, infatti, garantisce una cifra più alta rispetto alla Conference League, così come l’arrivo fuori dalle coppe. Quest’ultimo scenario sarebbe il peggiore anche per gli sponsor, che sarebbero meno attirati dalla squadra. Inoltre, un’eventuale e ipotetica vittoria della finale di Tirana frutterebbe alle casse dei giallorossi circa 25 milioni, che vanno sommati alle cifre accumulate grazie al piazzamento in Serie A e quelle del botteghino. Grazie a queste cifre, Tiago Pinto potrebbe completare l’acquisto di Piero Hincapié, difensore ventenne del Bayer Leverkusen che potrebbe arrivare nella prossima stagione per migliorare il reparto arretrato.