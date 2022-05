Calciomercato Roma, Veretout ha scelto il nuovo club: reazione a catena

Il centrocampista della Roma ha deciso quello che sarà il suo futuro nella prossima finestra di calciomercato estivo

Jordan Veretout ha finalmente deciso quale sarà il suo futuro, che verrà svelato nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista francese è uno dei giocatori più criptici per quanto riguarda questa stagione e la sua permanenza alla Roma. Titolare a inizio anno, il francese è piano piano scivolato sempre più giù nelle gerarchie dello Special One. Negli ultimi mesi, infatti, ha giocato titolare veramente poche partite, soprattutto per far riposare i compagni. Da valore aggiunto a esubero. L’ex Aston Villa ha vissuto una vera e propria parabola discendente in giallorosso e il suo futuro sembra lontano dalla Capitale.

Tiago Pinto, infatti, spera di poter monetizzare il più possibile dalla cessione del numero 17, che ormai sembra destinato ad essere ceduto. Su di lui ci sono diverse squadre che potrebbero prenderlo facendo un favore a Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, vorrebbe cedere quei giocatori inutilizzati per fare spazio a nuovi titolari. José vorrebbe due profili per la sua linea mediana: un regista e qualcuno che sia in grado di dare muscoli e fisico alla manovra. Per il primo ci sono diversi nomi, ma negli ultimi giorni è spiccato sopra tutti quello di Nemanja Matic. Il gigante del Manchester United si libererà questa estate e conosce molto bene lo Special One. In lista c’è anche Tanguy Ndombele, che potrebbe dare al centrocampo giallorosso il fisico che chiede Mou.

Calciomercato Roma, Veretout vuole tornare in Francia

Intanto, come riporta il Corriere della Sera, Veretout ha deciso il suo futuro. Su Jordan, infatti, ci sono diverse squadre, ma soprattutto il Newcastle e il Marsiglia. Gli inglesi, forti della nuova proprietà, vogliono migliorare la rosa in vista delle prossime stagioni e il numero 17 giallorosso sarebbe uno dei primi nomi. I francesi, invece, dopo Pau Lopez e Cengiz Under, vogliono continuare a fare spese a Trigoria. È da tempo, infatti, che il club del Sud della Francia segue Veretout, che ha deciso dove vuole andare a giocare. Il futuro per il numero 17 prevede un ritorno in patria, ovvero in Ligue 1, dove manca da parecchio tempo. Dalla sua cessione la Roma ha due opzioni: o prendere Matic, oppure puntare tutto su Maxime Lopez del Sassuolo, per cui dovrà rinunciare alla clausola per il 30% sulla futura rivendita di Frattesi.