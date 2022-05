Finale Roma-Feyenoord, tutte le info UFFICIALI per scaricare il biglietto

Il 25 maggio va in scena Roma-Feyenoord, la finale di Conference League, che si giocherà nell’arena Kombetare di Tirana

È la gara più attesa da tutti, sia addetti ai lavori che tifosi, che stanno aspettando con trepidazione i loro biglietti. Il 25 maggio va in scena una partita che può cambiare il risultato di una stagione, che può portare Mourinho ancora più in alto di dove è arrivato. A tirana, all’Arena Kombetare, va in scena Roma-Feyenoord, la finale di Conference League. Ripercorrendo le tappe salienti di questa stagione, è evidente come l’ultimo atto della competizione sia all’apice per importanza, anche di più dell’ultima giornata di Serie A. Un ipotetico successo contro gli olandesi, permetterebbe ai giallorossi di riportare in Italia un trofeo che manca da ben 12 anni.

Oltre a questo, poi, la società incasserebbe tutti i premi della competizione che si aggirano intorno ai 25 milioni, non pochi per Tiago Pinto, che può preparare il calciomercato. Visto tutto ciò che porta con sé questa partita, tutti vorremmo poter andare in Albania a sostenere la squadra, ma lo stadio è relativamente piccolo. Solo 20.000 posti a sedere, con la Uefa che ne ha messi a disposizione solo tre mila per squadra. La scelta, infatti, ha lasciato di stucco entrambe le società, con i tifosi che si sono lamentati con l’organo calcistico europeo a causa della scelta. Qualche giorno fà, però, sono stati messi in vendita i biglietti per la competizione con i tifosi giallorossi che hanno avuto non pochi problemi a prenderli.

Finale Feyenoord-Roma, in arrivo le email con le istruzioni per scaricare il biglietto

La società ha comunicato le istruzioni per scaricare il biglietto per la finale Roma-Feyenoord. Come si legge nella nota ufficiale presente sul sito della Roma, oggi sonio state inviate le email per fare il download in app del biglietto mobile per accedere allo stadio National Arena di Tirana. L’email è stata inviata all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale Uefa. I tifosi, poi, dovranno scaricare l’app UEFA Mobile Tickets disponibile sugli store Apple e Google. come terzo passaggio, i fortunati che sono riusciti ad assicurarsi un tagliando dovranno accedere alla app con l’indirizzo mail e inserire il codice di registrazione. Infine, inserire i dati personali richiesti.

Nello stesso comunicato della Roma, presente su asroma.com, sono presenti tutte le indicazioni su cosa fare e cosa non fare nella trasferta, in modo da vivere un’esperienza senza precedenti.