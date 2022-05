Calciomercato Roma, la big d’Europa lo scarica: occasione per Pinto

Il general manager della Roma ha intenzione di fare un colpo low cost nella prossima finestra di calciomercato prendendo l’esubero

Tiago Pinto in queste settimane è a caccia di affari e uno potrebbe arrivare grazie all’assist di una big d’Europa che ha deciso di scaricare uno dei suoi giocatori. Il general manager della Roma in estate dovrà effettuare diversi colpi di calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di Mourinho. Lo Special One, infatti, è sulla stessa lunghezza d’onda dei Friedkin. Dan e Ryan hanno intenzione di alzare l’asticella degli obiettivi in vista della prossima stagione, dove si aspettano di migliorare ancora. Già quest’anno il tecnico portoghese ha ottenuto alcuni risultati centrando la qualificazione in Europa League, cosa che lo scorso anno non era riuscita.

Per la prossima annata José vorrebbe poter abbracciare qualche rinforzo soprattutto a centrocampo dove è sempre mancato un regista. Sin dall’inizio della stagione e anche prima, infatti, il tecnico portoghese aveva chiesto a Tiago Pinto qualcuno che fosse in grado di gestire i ritmi di gioco in mezzo al campo. Uno come Granit Xhaka, che però ha deciso di rimanere a Londra dove ha avuto un inizio di stagione più che difficile con i Gunners. Oltre a un profilo come quello dello svizzero, Mourinho vorrebbe qualcuno in grado di dare dinamicità e fisico alla linea mediana. A queste caratteristiche potrebbe corrispondere Alex Oxlade-Chamberlain, centrocampista del Liverpool in uscita dai Reds.

Calciomercato Roma, Oxlade-Chamberlain in uscita dal Liverpool

L’inglese non sta vivendo una grande carriera al Liverpool dove il suo utilizzo è calato drasticamente da quand0 ha subito un brutto infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare 20 partite. Da quel momento in poi, l’ex Arsenal è finito sempre di più al margine delle gerarchie di Klopp che lo ah utilizzato sempre meno. Alla luce di questo, secondo quanto riporta Espn, i Reds hanno deciso di cedere Il centrocampista, che all’inizio della sua carriera giocava come attaccante. L’obiettivo del Liverpool è quello di fare soldi con la cessione di Chamberlain, ma prima di fissare un prezzo vogliono verificare quanti interessati ci sono. In passato su di lui c’era la Roma, che potrebbe tornare alla carica visto che Chamberlain rappresenta una vera e propria occasione.