Calciomercato Roma, Dybala e il tridente da sogno: scende in campo Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha deciso: sale la tentazione per la Joya per formare un tridente da sogno da regalare a Mou l’anno prossimo

La tentazione sale sempre di più. E allora Tiago Pinto ha deciso. Sarà affondo per Dybala nelle prossime ore, nei prossimi giorni meglio, appena messa in archivio la finale di Conference League contro il Feyenoord. L’Inter rimane in vantaggio – secondo La Stampa in edicola questa mattina – ma ormai il gm giallorosso vuole tentare il tutto per tutto. In mente c’è un tridente da sogno.

Sì, la Roma vuole rinforzarsi il prossimo anno. E vuole mettere i tassello giusti al posto giusto. Uno di questi sarebbe l’attaccante argentino in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare a Trigoria a parametro zero. Un elemento di qualità per tentare di mettere su un reparto da sogno. Un tridente, lì davanti, in grado di fare la differenza insieme a Tammy Abraham e a Lorenzo Pellegrini. Insomma, mica male.

Calciomercato Roma, affondo per Dybala

La Roma sull’argentino c’è, eccome. E anche il quotidiano torinese sottolinea come un sondaggio sia stato fatto e come quella voglia di crescere possa portare a quello che sarebbe un colpo decisamente importante. In una trattativa del genere serve anche tutto il carisma di José Mourinho, che potrebbe sicuramente giocare un ruolo decisivo in un’operazione del genere. Lo Special sta corteggiando la Joya, in maniera tranquilla, senza mai spingersi oltre. Ma gli ha fatto chiaramente capire che sarebbe al centro del progetto giallorosso per i prossimi anni e questo potrebbe fare la differenza.

Un tridente da sogno, come detto. Per tentare l’assalto non solo all’Europa League dopo la matematica certezza di qualificazione arrivata ieri sera, ma anche cercare di prendersi un posto in Champions League. Con un attacco del genere sognare è lecito. E allora sì, Tiago Pinto ha deciso. E punta al colpo grosso.