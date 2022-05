Calciomercato Roma: “Dybala si convince così”

L’ex attaccante di Serie A ha dato un assist alla Roma che è sulle tracce dell’attaccante argentino, che si libera nel prossimo calciomercato

L’ex bomber della Serie A, Simone Tiribocchi, ha dato un assist alla Roma per prendere Paulo Dybala. In queste settimane è rimbalzata ovunque la notizia di un possibile interessamento dei giallorossi per l’attaccante argentino. Il ventottenne è l’oggetto del desiderio di diverse squadre di Serie A, ma anche straniere visto che lascerà la Juventus in estate. Il suo contratto, infatti, scade il 30 giugno 2022. Ancora poche settimane, quindi, in bianconero per Paulo, che poi lascerà Torino per approdare nella sua nuova squadra. Anche se l’affare è molto difficile per le pretese del calciatore, a José Mourinho non dispiacerebbe affatto averlo a Trigoria.

Le qualità di Dybala, infatti, lo rendono uno dei migliori giocatori in circolazione, anche se in questi ultimi anni le sue prestazioni sono calate di livello. Visto un contratto sempre meno idilliaco con la Juventus, la Joya ha deciso di lasciare la squadra. L’idea di poter prendere a parametro zero un calciatore del calibro di Dybala, che nella stagione 2016/2017 segnò 22 reti in Serie A, è piaciuta a molti allenatori e direttori sportivi. Su di lui, quindi sono diversi i concorrenti, con l’Inter che sembra in pole position. Inzaghi, però, deve stare attento anche alle sirene che arrivano dall’estero, con Antonio Conte che lo vorrebbe al Tottenham.

Calciomercato Roma, Tiribocchi: “Mourinho, la Conference e i tifosi possono convincere Dybala”

Mourinho sta cercando qualche modo per arrivare all’attaccante della Juventus e un’indicazione preziosa è arrivata da Simone Tiribocchi. L’ex Atalanta ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport, durante la trasmissione “Bar Forza Lupi”. La punta ha dato un assist a José su cosa puntare, che è sembrata più un’indicazione per la Joya. A Roma, secondo Tiribocchi, ci sono dei grandissimi tifosi che riempiono lo stadio, c’è lo Special One e anche una possibile Conference League in bacheca. Tutte queste cose insieme sono dei fattori importanti, secondo l’ex Atalanta, che possono convincere Paulo Dybala ad accettare l’offerta dei giallorossi nella prossima finestra di calciomercato estivo.