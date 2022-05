Calciomercato Roma, arriva la conferma che può spianare la strada al colpo a zero in Serie A. C’è il via libera dalla Premier League.

La squadra giallorossa ha chiuso alla grande la Serie A ieri sera sul campo del Torino. La Roma è stata padrona assoluta della partita ed i tre gol realizzati hanno permesso di festeggiare la matematica qualificazione in Europa League. Ora le energie e le speranze di tutto il mondo giallorosso sono riversate sull’appuntamento cerchiato in rosso sui calendari: il 25 maggio a Tirana. La Roma può tornare ad alzare un trofeo, nella finale della Conference League contro gli olandesi del Feyenord. Mourinho intanto sogna anche un gradito ritorno dall’Inghilterra, ecco il via libera per il colpo a zero.

Archiviato nel migliore dei modi il campionato di Serie A la Roma si tuffa sul sogno della Conference League. Mercoledì a Tirana la sfida contro il Feyenord, una finale europea manca da trentuno anni in casa giallorossa, inutile sottolineare l’importanza del match. La vittoria di ieri sera intanto ha consentito a Josè Mourinho di qualificarsi matematicamente alla prossima Europa League, quattro punti di distacco dalla Fiorentina e dall’Atalanta e pratica archiviata con successo. In attesa della finalissima della Conference League, dall’Inghilterra arriva un nuovo via libera per il colpaccio a parametro zero, Mourinho torna a sperare.

Calciomercato Roma, via libera dalla Premier per il colpo a zero

Riflettori puntati sul futuro di Jesse Lingard, presto svincolato a zero dal Manchester United. Secondo quanto riportato da ESPN la strada per il suo ingaggio al Newcastle si è fatta ancora più in salita. I Magpies non hanno intenzione di rovinarsi per il suo ingaggio, con la richiesta del calciatore intorno agli 8 milioni stagionali. Secondo il media sportivo l’entourage del calciatore è in attesa di ulteriori sviluppi in Inghilterra, se dovesse arrivare la fumata nera definitiva Josè Mourinho potrebbe tornare con insistenza sul suo profilo. Lo stallo per la firma a zero può sorridere allo Special One, le prossime settimane saranno fondamentali.