Calciomercato Roma, uragano Psg travolge Pinto: 45 milioni

Il general manager della Roma è stato superato dai giganti francesi che hanno intenzione di fare man bassa nel prossimo calciomercato

Il 1° luglio comincia il calciomercato con la Roma che cercherà di migliorare al meglio la rosa. Artefice del piano dei giallorossi di migliorarsi è Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva giallorossa, che ha avuto già diverse tegole. A qualche settimana dall’inizio delle trattative, è stato già annunciato il nuovo club di Boubacar Kamara. Il centrocampista francese era uno degli obiettivi di calciomercato, ma ora ha deciso di accettare il progetto di un nuovo club. L’ex Marsiglia, infatti, giocherà in Premier League, con l’Aston Villa, che può sicuramente offrire un ingaggio molto più alto rispetto a quello che avrebbe potuto proporre la Roma.

Nessuna colpa, quindi, per Pinto e per la società che non possono vantare lo stesso tenore della Premier League. E mentre Pinto depenna il nome di Kamara dalla lista, intanto prepara nuovi colpi per migliorare la squadra a disposizione di José Mourinho. Tra i tanti reparti, il tecnico portoghese vuole dare un’affilata anche alle sue punte. Chi riempie di dubbi lo Special One non è di certo Abraham, che con i suoi 27 gol segnati in stagione è il bomber della Roma. A non convincere Mou sono le sue alternative. Shomurodov e Afena-Gyan, infatti, hanno dimostrato di non poter sostituire con un livello accettabile l’inglese e per questo il tecnico vorrebbe rivolgersi al mercato per migliorare l’attacco. Proprio per accontentare l’allenatore, Pinto ha scandagliato il panorama, individuando un giocatore interessante. Si tratta di Hugo Ekitike, attaccante del Reims, che piace a molte big d’Europa.

Calciomercato Roma, il Paris Saint-Germain offre 45 milioni per Ekitike.

Tra queste c’è il Paris Saint-Germain, che ha deciso di non stare a guardare, ma è passata ai fatti. Secondo quanto riporta FootMercato, il Psg ha presentato un’offerta di 45 milioni al Reims, una cifra molto importante per l’attaccante di 19 anni. La mossa del club della capitale francese potrebbe tagliare fuori Tiago Pinto, che dopo aver speso 40 milioni in estate per Abraham è molto difficile che riproporrà un affare simile nello stesso reparto