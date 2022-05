Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e addio colpo a zero. L’esterno inglese pronto a riabbracciare il vecchio club

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un possibile colpo a zero della Roma, direttamente dalla Premier League, per la prossima stagione. Sul fatto che non ci sarà un rinnovo contrattuale, non ci sono dubbi. Ma adesso, i dubbi, arrivano su un possibile ritorno di fiamma per Lingard, attaccante del Manchester United, pronto a salutare i Red Devils.

Sembrava che il via libera, per Pinto, dovesse arrivare dal un dietrofront nella corsa al giocatore da parte del Newcastle: la società bianconera d’Oltremanica non avrebbe nessuna intenzione di versare 8 milioni di euro all’anno al calciatore che avrebbe richiesto questa cifra come ingaggio. Un passo indietro definitivo, insomma, avrebbe potuto dare il via libera a José Mourinho. Ma questa mattina, il Daily Mail, rilancia in maniera prepotente un interessamento di un altro club della Premier League.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Lingard

Il West Ham di Moyes infatti starebbe pensando a un ritorno di Lingard in quella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Con il club inglese in forte pressing sul calciatore per cercare di prenderlo in maniera veloce senza avere inserimenti da parte di altri club. Una situazione che, di fatto, blocca nuovamente quello che potrebbe essere un innesto per la Roma. Anche se Pinto, ovviamente, difficilmente si tirerà indietro fin quando non avrà la certezza di non poterci riuscire.

Soprattutto, ed è un bene ricordarlo, se la Roma dovesse riuscire a vincere la prossima Conference, lo Special One si aspetta dei regali importanti dal mercato. Uno di questi è proprio l’attaccante che Mou ha allenato nella sua esperienza al Manchester United. E che allenerebbe di nuovo assai volentieri.