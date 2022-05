Calciomercato Roma, parla Berardi: rinnovo Mkhitaryan e finale

Il Ceo della Roma ha parlato dell’ex Arsenal, che rappresenta una delle situazioni più spinose per il prossimo calciomercato estivo

Il 25 maggio la Roma scende in campo a Tirana per affrontare il Feyenoord nella finale di Conference League. La partita è la più importante della stagione, che finirà proprio con il triplice fischio di quella partita. In vista del match gli olandesi sono andati in ritiro a Lagos, in Portogallo, in modo da catalizzare la concentrazione e soprattutto arrivare al meglio sotto il punto di vista fisico. Sempre in avvicinamento alla gara, poi Arne Slot ha reso ufficiali i ventitré calciatori che prenderanno parte alla sfida della terza coppa europea. Dal comunicato ufficiale, si può leggere come l’aria portoghese abbia permesso ai biancorossi di Rotterdam di sciogliere tre nodi cruciali in vista della sfida di Tirana.

Intanto, la Roma sta completando gli ultimi preparativi per il match, a cui assisteranno almeno 3000 tifosi giallorossi. Altri 45.000, invece, saranno allo Stadio Olimpico, dove la società ha deciso di dare vita a un evento con i maxi schermi per permettere a tutti di vedere insieme la partita. In questo modo, i Friedkin sperano di far godere a tutti i sostenitori presenti una grande atmosfera anche nell’ultima partita della stagione. Mentre tutti si preparano, c’è anche chi spera di tornare. Nelle scorse settimane, infatti, Mkhitaryan ha accusato una lesione muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite di Serie A. E ora Mourinho sta monitorando la situazione per capire se potrà avere o meno l’armeno nella finale di Conference League.

Calciomercato Roma, Berardi: “Rinnovo Mkhitaryan? Speriamo di averlo almeno per mercoledì”

E mentre lo Special One pensa alla partita di Tirana, c’è chi pensa anche al calciomercato proprio con Mkhitaryan protagonista. Tiago Pinto, infatti, sta aspettando di capire come andrà a finire con l’ex Arsenal, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i giallorossi. Sulla situazione dell’armeno ha parlato Pietro Berardi, Ceo della Roma, dopo aver ritirato il “Premio Arancio” assegnato dall’Ussi. Come riporta tuttomercatoweb, il Chief ha confessato i suoi pensieri e spera di rivedere Mkhitaryan in campo almeno contro il Feyenoord. Nessun anticipazione, invece, sul rinnovo, che per ora è ancora in bilico.