Roma, convocati ufficiali da Mancini: ritorno immediato

Roma, ritorno a sorpresa tra i convocati di Roberto Mancini. Ecco l’elenco ufficiale dei giallorossi chiamati per i prossimi impegni dell’Italia.

La Serie A è andata in archivio nella giornata di ieri, con la Roma che è riuscita a conquistare la qualificazione all’Europa League. Ultima gara del campionato ma non della stagione per i ragazzi di Josè Mourinho, attesi da un appuntamento che può restare nella storia. Mercoledì sera a Tirana la Roma giocherà la finale della Conference League, contro gli olandesi del Feyenord. Gara cruciale per il bilancio del primo anno dello Special One in panchina e fondamentale per la storia della Roma, che l’ultima finale in Europa l’ha disputata trentuno anni fa.

L’ultima gara della stagione, appuntamento con la storia per i tifosi giallorossi, non sarà l’ultimo match per tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Anche l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo, con ben cinque impegni in programma. Si partirà dalla Finalissima contro l’Argentina, sfida intercontinentale tra i campioni d’Europa e chi ha trionfato nella Coppa America, in programma il primo di giugno nella suggestiva cornice dello stadio di Wembley. In seguito quattro gare valida per la Nations League, in cui spicca il doppio confronto con la Germania. Ecco i giallorossi selezionati da Roberto Mancini, che riunirà gli azzurri a Coverciano il 29 maggio.

Roma, i convocati ufficiali da Roberto Mancini: ritorno immediato

Per diversi calciatori giallorossi la stagione non si chiuderà a Tirana, ecco i convocati ufficiali dall’Italia di Roberto Mancini. Il commissario tecnico è chiamato ad uno slancio di orgoglio, dopo la brutta eliminazione nei play off per Qatar da parte della Macedonia del Nord. Tra i romanisti il ct dell’Italia ha scelto cinque calciatori, col ritorno immediato di Leonardo Spinazzola. Il laterale sinistro è tornato in campo a Firenze, dopo il terribile infortunio occorso proprio in nazionale nell’ultimo campionato Europeo. Il terzino è tornato tra i convocati di Mancini, presente anche Nicolò Zaniolo. Chiudono la lista Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini ed il centrale Gianluca Mancini.