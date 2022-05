Roma, Totti senza limiti: il voto a Mou e il futuro di Zaniolo

Francesco Totti a ruota libera sulla stagione della Roma. L’ex numero 10 da il voto a Mourinho e riserva un annuncio sul futuro di Zaniolo.

Francesco Totti torna a parlare della Roma, la bandiera giallorossa traccia un bilancio stagionale e non solo. L’ex numero 10 e capitano romanista ha parlato senza limiti di quanto fatto finora da Josè Mourinho, alla sua prima stagione sulla panchina della Roma. Stagione che si chiuderà tra due giorni esatti, con un appuntamento al cardiopalma. Mercoledì sera i giallorossi giocheranno la finale della Conference League, contro gli olandesi del Feyenord. Anche su quest’appuntamento si è espresso Francesco Totti, ecco tutte le sue dichiarazioni.

Riflettori puntati su Francesco Totti, simbolo della Roma. L’ex numero 10 e Capitano questa sera sarà uno dei campioni in campo a San Siro, per l’evento benefico organizzato da Samuel Eto’o. A margine dell’ Integration Heroes Match, in programma questa sera a San Siro, la Bandiera giallorossa è stata intercettata dai microfoni del sito Calciomercato.it, analizzando a tutto tondo la stagione della Roma ma senza dimenticare della prossima sessione estiva di calciomercato. A proposito di numeri 10 Totti ha rilanciato un assist per il futuro di Dybala, suggestione da brividi per i sogni dei tifosi, ma non solo.

Roma, Totti senza limiti: il voto a Mourinho e il futuro di Zaniolo

A pochi minuti dalla gara benefica, che vedrà Totti in campo con tantissimi campioni, ecco le parole dell’ex numero 10 sulla finale di mercoledì: “Gara difficile, queste sono partite diverse e si incontra una squadra che ha battuto tanti altri club.” Il voto alla stagione di Josè Mourinho: ” Io gli darei sempre 10, mi piace come persona e personaggio. Mi piace molto come allenatore, può darsi pure che il prossimo anno ricomincio.” Su Lorenzo Pellegrini: “Per me è il Capitano. Sta facendo bene, sta portando la fascia con dignità ed onore.” Sul futuro di Zaniolo: “Io non lo so, ma ha ancora un contratto no? E’ un giocatore importante.” Infine, una nuova battuta che ha scatenato l’ilarità generale: “La scelta di Mbappe? Bhe pure io l’avrei fatta quella scelta.”