Calciomercato Roma, arriva un nuovo assist da parte di Francesco Totti per il sogno Dybala. Ecco le parole della Bandiera giallorossa.

Francesco Totti accende ancora una volta i sogni dei tifosi giallorossi, nuovo assist per Dybala alla Roma. La stagione della squadra di Josè Mourinho si chiuderà tra due giorni a Tirana, nella finale della Conference League contro il Feyenord. In attesa di un appuntamento cruciale per la storia giallorossa, l’ex numero 10 e Capitano della squadra giallorossa ha rilanciato il sogno che vedrebbe la Joya accasarsi a parametro zero alla Roma. Ecco l’annuncio sulla maglia numero 10 all’attaccante argentino, Francesco Totti non sembra avere alcun dubbio.

Dopo aver realizzato una serie incredibile di assist in campo per i compagni Francesco Totti prova a metterne a segno uno che avrebbe del clamoroso in chiave calciomercato. L’ex numero 10 e Capitano indimenticato della Roma stuzzica nuovamente le fantasie dei tifosi, attesi da un appuntamento elettrizzante. Mercoledì sera, in quel di Tirana, la squadra di Josè Mourinho giocherà l’atto finale della Conference League, a trentuno anni dall’ultima finale giocata in Europa. In attesa di una gara che può cambiare la storia del club, la Bandiera giallorossa serve un nuovo assist al bacio a Paulo Dybala. Ecco l’annuncio sulla maglia numero 10 alla Joya, Francesco Totti non ha alcun dubbio in merito.

Calciomercato Roma, Totti non ha dubbi: “La 10 a Dybala”

Francesco Totti sarà uno dei campioni protagonisti questa sera allo stadio San Siro di Milano. In programma la gara benefica organizzata da Samuel Eto’o, chiamata Integration Heroes Match. In campo oltre alla Bandiera giallorossa e l’attaccante ex Inter, stelle del calibro di Leo Messi, Pirlo e Paulo Dybala per l’appunto. L’ex capitano, intervistato dai microfoni di Calciomercato.it, ha riacceso i sogni dei tifosi giallorossi: “Posso dare qualche consiglio a Dybala. Se dipendesse da me io gli darei la maglia numero 10 della Roma, ma non dipende da me.” Infine una battuta che accende le fantasie giallorosse: “Può darsi che lui non la prenda la 10, magari vuole un altro numero.” Tra poco Totti scenderà in campo proprio insieme a Dybala, per la gara benefica di San Siro, l’ex Capitano giallorosso può servire l’assist decisivo per la Joya in giallorosso.