Calciomercato Roma, doppia apertura per il colpo in Premier

La Roma si prepara al calciomercato estivo e punta il mirino in Premier League: doppia apertura per mettere a segno il colpo

Calciomercato estivo che inizia a infiammarsi anche in casa Roma. I giallorossi sono ovviamente concentrati sulla finale di questa sera contro il Feyenoord in Conference League, ma la società sta già muovendo i primi passi per la prossima stagione. In particolare il mirino del club capitolino sembrerebbe essere puntato in Premier League.

La Roma infatti starebbe osservando con interesse un centrocampista che potrebbe essere sacrificato dopo gli ultimi innesti. Potrebbe esserci una doppia apertura che favorirebbe il colpo per la Roma. Mourinho in pressing per l’acquisto del centrocampista nel mirino.

Calciomercato Roma, obiettivo Douglas Luiz: Mourinho in pressing e doppia apertura

La Roma è già attiva sul mercato, nonostante l’impegno principale di questa sera, ovvero la finale di Conference League contro il Feyenoord. In particolare i giallorossi sembrerebbero aver puntato il mirino su Douglas Luiz, centrocampista classe ’98 in scadenza con l’Aston Villa nel 2023.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, José Mourinho starebbe spingendo per l’acquisto del centrocampista brasiliano, che avrebbe le caratteristiche giuste per il tecnico portoghese. Inoltre potrebbe esserci una doppia apertura per l’acquisto di Douglas Luiz. La prima è l’arrivo di Kamara a parametro zero dal Marsiglia, che potrebbe spingere il brasiliano verso la cessione. La seconda è il buon rapporto con l’Aston Villa, testimoniato dal prestito di Olsen. Dunque due frecce nell’arco della Roma che potrebbero portare al colpo a centrocampo desiderato da Mourinho.