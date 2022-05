Calciomercato Roma, mentre proseguono i festeggiamenti dopo il trionfo in Conference League arriva l’annuncio dal Portogallo sul futuro di Mou.

Riflettori accesi sul futuro di Josè Mourinho, il tecnico portoghese alla prima stagione sulla panchina giallorossa è riuscito a conquistare la Conference League. Arriva l’annuncio in diretta dal Portogallo, lo Special One ha deciso il proprio futuro. Ecco quanto riportato dalla patria del tecnico della Roma, dopo l’epica conquista del trofeo europeo arrivata ieri sera a Tirana.

La stagione della Roma si chiude in gloria, Josè Mourinho è riuscito a rompere un digiuno di trofei lungo quattordici anni in casa giallorossa. In queste ore la squadra si sta godendo la città in festa, da ieri sera in poi la gioia dei romanisti è esplosa in modo incontenibile. I riflettori si accendono sul condottiero della cavalcata in Conference League, lo Special One. Nell’immediato post partita era stato lo stesso portoghese ad annunciare la scelta sul proprio futuro, ora arriva la conferma pesante direttamente dal Portogallo. Ecco quanto riportato da Bruno Fernandes, giornalista di Record.

Calciomercato Roma, Bruno Fernandes: “Mou ha deciso il suo futuro”

Il portoghese è intervenuto in diretta alla CM IT TV, il canale Twich del sito Calciomercato.it. Fari puntati sul futuro immediato di Josè Mourinho, che secondo Fernandes non ha alcun dubbio riguardo l’onorare il contratto con la squadra giallorossa. Secondo Fernandes, che riporta una fonte vicina allo Special One: “Lui ama Roma e sta vivendo questo momento come una grandissima sfida che lui vuole vivere a pieno.” Alcun dubbio sulla prossima stagione, con l’obiettivo di alzare l’asticella: “Mou vuole portare la Roma in Champions League e c’è già un accordo con la società per fare degli investimenti per raggiungere gli obiettivi.”

Inoltre sempre secondo Bruno Fernandes, l’obiettivo dello Special One è quello di riportare la Roma ai vertici del calcio italiano. La squadra giallorossa nei sogni del portoghese dovrà arrivare a competere con le tre grandi del nord: Milan, Inter e Juventus. La prima stagione si è chiusa con l’entusiasmo necessario a quest’impresa.