Calciomercato Roma, Pinto fa sognare i tifosi nella notte della storia

Calciomercato Roma, l’annuncio di Pinto nella notte della storia: il gm portoghese fa sognare i tifosi. Ecco le sue parole al termine della finale

Nella notte della festa, della storia, di quella che sarà una serata che nessun tifoso della Roma riuscirà mai a dimenticare, arrivano le parole di Tiago Pinto. Che guarda al futuro, e non si ferma a quello che è stato. Come i più grandi che vincono sì, ma che poi mettono immediatamente in archivio quello che è stato per guardare a quello che dovrà essere. Sì, la Roma sogna in grande.

Il trofeo conquistato ieri sera contro il Feyenoord nella finale di Tirana potrebbe essere lo spartiacque della storia giallorossa. Con Mourinho in panchina, con una proprietà che è pronta a mettere mano al portafoglio, e con una tifoseria del genere, tutto è davvero possibile. E a conferma di tutto ciò, nella notte del trionfo, sono arrivate le parole di gm portoghese che ha fatto subito centro, un anno e mezzo dopo l’arrivo nella Capitale.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Pinto

Parole, quelle di Pinto, che sono musica per le orecchie dei tifosi. “Abbiamo investito 80 milioni e vogliamo migliorare. Abbiamo portato Mourinho. Dovete stare tranquilli, il nostro progetto è assai più chiaro di quello di altri” ha detto nella notte il gm. “Vogliamo vincere, altrimenti non sceglievamo José” ha concluso. E cosa c’è di meglio che sentirsi dire questo in una notte di festa come quella giallorossa? Difficile chiedere di più a una società che ha preso una squadra che sembrava alla deriva, e che l’ha portata alla vittoria europea al primo anno vero di programmazione. Tutto bellissimo.

Intanto oggi sarà festa, com’è giusto che sia. Com’è giusto per una città che non ha dormito e che oggi si ritroverà al Circo Massimo per rendere omaggio agli eroi di Tirana. Qui intanto potrete trovare le foto più belle della notte e il programma di oggi. Roma ha vinto!