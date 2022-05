Calciomercato Roma, l’annuncio di Zaniolo e il futuro ancora da scrivere

Calciomercato Roma, l’annuncio di Zaniolo alla fine della gara di Tirana e il futuro ancora da scrivere. Le parole di Nicolò

Forse era uno di quelli che se la meritava di più questa Coppa. Per quello che ha passato nel corso degli ultimi anni, e anche per quello che ha dovuto superare durante questa stagione. Alcune critiche ingiuste, altre sicuramente corrette, ma sempre al centro dell’attenzione che praticamente mai lo hanno lasciato del tutto tranquillo. E poi negli ultimi mesi quelle voci di mercato che lo hanno messo di nuovo sotto i riflettori. Insomma, Nicolò Zaniolo ieri sera la sua rivincita se l’è presa.

E pensare che stando alle informazioni della vigilia non avrebbe dovuto nemmeno scendere in campo dall’inizio con il recupero di Mkhitaryan. Poi Mou ha deciso di abbassare l’armeno e di mandare comunque in campo Nicolò: mai scelta è stata più azzeccata perché con il suo graffio poco dopo la mezzora la Roma ha vinto la partita, portandosi a casa la Conference League.

Calciomercato Roma, da scrivere il futuro

Nella lunga, lunghissima notte della festa – che continuerà anche oggi – Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky. Lasciandosi andare ad una frase che non decodifica quello che potrebbe essere il suo futuro: “Lo vedremo. La vita è imprevedibile e vedremo cosa ci riserverà” ha detto. Su di lui come si sa c’è l’interesse della Juventus, anche se sembra un poco scemato nelle ultime settimane, ma più che altro manca un accordo sul rinnovo di quel contratto che è in scadenza nel 2024 e che Nicolò vorrebbe ritoccare. Sicuramente nelle prossime settimane se ne riparlerà, con Pinto pronto a discutere, soprattutto dopo quello che è stato ieri notte. Nella serata più importante dell’anno è arrivata la firma che forse era la meno attesa. Ma che sicuramente è la più meritata.