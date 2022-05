Calciomercato Roma: “Dybala e Mkhitaryan, uno ha già deciso”

Calciomercato Roma, fari accesi sul futuro immediato di Mkhitaryan e Paulo Dybala. Uno dei due ha già preso una decisione, ecco i dettagli.

La Roma è ancora in preda all’entusiasmo generato dalla conquista della Conference League. La notte di Tirana rimarrà nella storia del club, il trofeo conquistato in Europa inscrive la prima stagione di Josè Mourinho agli annali. Dopo le celebrazioni, con l’intera città impazzita per la squadra giallorossa, è tempo di concentrarsi sulla prossima campagna acquisti, sempre più vicina all’apertura ufficiale. C’è un intrigo che lega Henrikh Mkhitaryan e Paulo Dybala all’approdo in maglia Inter in vista di luglio, ma non tutto è ancora scritto. Secondo quanto rilanciato sulle frequenze di Radio Radio uno dei due calciatori ha già preso una decisione.

Secondo quanto riferito da Stefano Agresti l’Inter è sempre più vicina alla firma per Paulo Dybala e Mkhitaryan. Secondo il giornalista con il numero 77 della Roma sarebbe già stato raggiunto l’accordo e la svolta potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. Ricordiamo che l’armeno non ha prolungato il suo contratto, che scadrà tra pochissimi giorni al pari di quello di Paulo Dybala in casa Juventus. Beppe Marotta, dirigente nerazzurro, è da sempre attento alle dinamiche legate ai parametri zero ed ha deciso di regalare un doppio colpo di livello al tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. C’è da fare, però, un distinguo.

Calciomercato Roma, futuro Dybala e Mkhitaryan: “Uno ha già deciso”

Secondo quanto riportato da Agresti in casa Radio Radio le due situazioni hanno una grande differenza:”È più convinto Dybala di andare all’Inter di quanto non lo sia il giallorosso. A parità di offerta l’armeno potrebbe scegliere la Roma, Dybala sceglierebbe l’Inter.” Nonostante ci sia già un accordo tra il numero 77 ed il club nerazzurro dunque il futuro di Mkhitaryan non sembra così scontato secondo il giornalista. Per quel che riguarda Dybala sembra essere una questione di tempistiche e cessioni in casa Inter, molto legato alla vicenda riguardo l’addio di Alexis Sanchez. Mentre, se Tiago Pinto dovesse pareggiare l’offerta di Marotta il futuro dell’armeno continuerebbe a colorarsi di giallorosso, in caso contrario ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma con i nerazzurri.