Calciomercato Roma, riflettori puntati sul futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco la svolta dopo il trionfo in Conference, la Juve è fuori dai giochi.

Arriva la svolta sul futuro di Nicolò Zaniolo, match winner ed uomo copertina della Conference League conquistata dalla Roma. Il numero 22 ha deciso la finale contro il Feyenord, la sua zampata alla mezz’ora di gioco ha consegnato la prima stagione di Josè Mourinho alla storia del club giallorosso. Il fantasista offensivo ha deciso di vendicarsi della Juventus, ecco cosa può accadere nella prossima finestra di calciomercato estivo.

Tutti gli occhi su Nicolò Zaniolo, autore della rete che ha permesso alla Roma di alzare la prima Conference League della storia. Una notte da sogno per il numero 22, che come tanti meritava un trofeo in bacheca con la maglia giallorossa. E lo ha conquistato da trascinatore e protagonista assoluto, la rete che ha permesso alla Roma di battere il Feyenord è stata la ciliegina sulla torta di una competizione che lo ha visto brillare. Bast pensare alla tripletta, decisiva, messa a segno all’Olimpico contro il Bodo-Glimt nei quarti di finale della competizione. Ora è tempo di pensare al futuro, che passerà inevitabilmente dalla prossima campagna di calciomercato estivo. Tra poco più di un mese l’apertura ufficiale della sessione di trattative ordinaria.

Calciomercato Roma, Zaniolo si vendica della Juve

Nicolò Zaniolo vuole vendicarsi della Juventus, secondo quanto rilanciato da Stefano Agresti sulle frequenze di Radio Radio. Il numero 22 si è sentito prima sedotto poi abbandonato dalla società bianconera, decidendo quindi di depennarla dalle possibili opzioni circa il suo futuro. La palla passa completamente in mano alla Roma, che dovrà tentare l’affondo per prolungare un contratto al momento in scadenza nell’estate del 2024. Secondo Agresti: “Zaniolo è completamente legato alla Roma”. Attenzione però, se non dovesse arrivare l’affondo con l’offerta è pronto un nuovo assalto in Serie A, con il Milan fresco campione d’Italia pronto a soffiare il talento ex Inter. Maldini farebbe carte false per portarlo a Milanello, e se non arrivasse l’offerta per il prolungamento il fantasista gradirebbe la destinazione rossonera invece che quella sotto la Mole Antonelliana.