Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: “Decisione finale Friedkin”

Calciomercato Roma, presa la decisione sul futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco qual è la volontà della famiglia Friedkin sul numero 22 giallorosso.

Match winner ed uomo copertina nella finale della Conference League di ieri sera. Nicolò Zaniolo ha rubato la scena, risultando decisivo per la conquista della Conference League ai danni del Feyenord. Una prova matura, coronata dal gol vittoria, lo ha rilanciato ai vertici del progetto giallorosso. Ecco la decisione dei Friedkin sul suo futuro, il numero 22 giallorosso ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024.

La zampata di Nicolò Zaniolo ha consegnato alla Roma vittoria e coppa nella finale di Tirana. Il numero 22 ha lasciato il segno nella Conference League, decisiva la sua rete contro il Feyenord per la conquista del trofeo europeo in casa giallorossa. Fari accesi sul futuro del fantasista offensivo, assolutamente incisivo nel cammino europeo della squadra giallorossa. Nei quarti di finale contro il Bodo-Glimt segnò una tripletta da cineteca, il gol di ieri in finale lo ha consegnato definitivamente alla storia del club. L’impronta non è passata inosservata dalle parti di Trigoria, ecco l’annuncio Sky sul futuro del numero 22.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: la decisione finale dei Friedkin

In casa Sky Angelo Mangiante scioglie i dubbi riguardo il futuro di Nicolò Zaniolo, a lungo accostato all’addio negli scorsi mesi. Secondo il giornalista la pista che vedrebbe il numero 22 come pedina sacrificabile in sede di calciomercato si è decisamente raffreddata. La Finale di ieri sera non è stata altro che la ciliegina sulla torta di un rapporto che a questo punto potrebbe prevedere anche una spinta per il rinnovo conrattuale. Secondo quanto riportato da Mangiante infatti la prestazione sfornata da Zaniolo nella Finale della Conference League è stata decisiva per allontanare l’addio del numero 22, la famiglia Friedkin non ha alcun dubbio a riguardo secondo il giornalista Sky.