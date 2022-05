Calciomercato Roma, Dybala e Lukaku: l’Inter ha deciso

Calciomercato Roma, spunta la decisione dell’Inter sul colpaccio offensivo per Simone Inzaghi. Ecco la scelta tra Lukaku e Dybala.

La Roma ha chiuso la propria stagione coronando i sogni di gloria dei tifosi. L’ultima gara, la numero 55 in un solo anno, ha permesso alla compagine giallorossa di alzare al cielo di Tirana la Conference League. Josè Mourinho ha rotto un digiuno di trofei lungo quattordici stagioni, la città ha festeggiato con gioia ed entusiasmo i calciatori protagonisti della cavalcata europea. Ora, con il tecnico portoghese a godersi il meritato riposo, i riflettori si accendono sulla finestra di calciomercato estiva, occhi puntati nel reparto offensivo dell’Inter.

La squadra nerazzurra si è dovuta arrendere nella corsa tutta milanese allo Scudetto. Ad avere la meglio all’ultima giornata di campionato è stato il Milan di Stefano Pioli, che si è assicurato il diciannovesimo titolo della sua storia. Stagione in ogni caso positiva quella di Simone Inzaghi, che ha avuto il merito di sconfiggere la Juventus sia in Supercoppa italiana che nella finale della Coppa Italia. L’ultimo atto della competizione nazionale, disputato allo stadio Olimpico di Roma è stata anche una delle ultime apparizioni di Paulo Dybala in maglia bianconera. La Juve si separa a parametro zero dall’attaccante argentino, il suo futuro continua ad essere un rebus.

Calciomercato Roma, assalto a Dybala e Lukaku: l’Inter ha deciso

L’Inter ha intenzione di muoversi con irruenza nella prossima finestra di calciomercato, Marotta vuole consegnare ad Inzaghi una squadra in grado di competere al vertice nazionale ed anche in Champions League. Per rafforzare il reparto avanzato si è fatto il nome di Paulo Dybala, accostato anche ai sogni della Roma, ma non solo. Da diversi mesi si è accesa la pista del ritorno di fiamma per Romelu Lukaku, il bomber belga ha vissuto una stagioen sottotono al Chelsea. Ora, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, la squadra nerazzurra avrebbe fissato la priorità proprio verso il ritorno di Big Rom. Per fare in modo che alla Pinetina insieme al bomber arrivi anche la Joya il monte ingaggi dell’Inter deve prevedere altri tagli di lusso. A fargli spazio potrebbe essere Edin Dzeko, con l’ex Roma che guadagna 5.5 milioni di euro a stagione.