Calciomercato Roma, 8 milioni per l’esubero: già trovato il sostituto

Pinto sta preparando la prossima finestra di calciomercato estivo in cui la Roma dovrà rinforzarsi per migliorare ancora

Tiago Pinto non perde tempo e si prepara per la finestra estiva di calciomercato. Il general manager della Roma deve dare a Mourinho i profili migliori per rinforzare la rosa a disposizione del portoghese. I profili che sembrano destinati ad entrare a Tirogria sono diversi, anche se i tifosi devono rimanere con i piedi a terra. La stessa società, infatti, ha cercato di contenere l’entusiasmo affermando che non verranno fatti colpi top come quello per Abraham. Solo piccoli rinforzi, quindi, che serviranno per colmare quelle aree problematiche individuate da Mourinho durante al stagione che si è conclusa solo qualche giorno fa.

Non solo affari in entrata, però, ma anche in uscita. La Roma, infatti, prima di comprare si deve assicurare un piccolo tesoretto dalle cessioni, soprattutto di quegli esuberi presenti in rosa che non hanno mai giocato un solo minuto o forse una manciata. Di profili simili in rosa ce ne sono diversi, con il solo Marash Kumbulla che rappresenta un’eccezione. L’albanese, infatti, potrebbe lasciare la società nella prossima finestra visto che ha buon mercato e garantisce un’entrata abbastanza sostanziosa. Con le valigie pronte, però, c’è anche Carles Perez. L’attaccante spagnolo non ha mai fatto parte dei piani di Mourinho e solo nelle ultime settimane era rientrato nelle sue grazie. In futuro, però, è molto difficile vederlo continuare a giocare con la maglia della Roma.

Calciomercato Roma, Villareal e Maiorca su Carles Perez

Il futuro dello spagnolo, approdato dal Barcellona nella sessione di gennaio del 2020, sembra essere sempre di più lontano dalla Capitale. Come riporta Il Romanista, infatti, Tiago Pitno ha intenzione di venderlo soprattutto per fare spazio a Solbakken. L’attaccante del Bodo/Glimt ha raggiunto l’accordo con la Roma, che non ha ancora l’intesa con la società norvegese. Questa, però, non può avere molte pretese, visto il contratto in scadenza a dicembre 2022. Intanto, per fare spazio all’esterno dei gialli, Tiago Pinto ha intenzione di piazzare Carles Perez, che ha un valore di circa 8 milioni. Su di lui ci sono il Villareal e il Maiorca, con la Spagna che sembra la destinazione più naturale per l’ex Barça.