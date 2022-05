ASRL | Tentazione Roma, bomber di lusso a costo zero

Il progetto ambizioso dei Friedkin nella Roma passerà per alcuni colpi importanti sul calciomercato, occhio alla bomba in attacco

L’entusiasmo per la storica vittoria della prima Conference League stenta ad attenuarsi e si sta riverberando anche sulle notizie di calciomercato. José Mourinho ha rilasciato nuove dichiarazioni d’amore nei confronti della Roma, che spera di riportare nell’Europa dei grandi il prima possibile. Dopo aver compiuto il primo step verso l’Europa League, la dirigenza giallorossa è pronta ad accontentare sul mercato lo ‘Special One’, che vorrebbe almeno 4 rinforzi importanti la prossima estate.

Tra questi, potrebbe esserci anche un grande nome che sia in grado di soddisfare le ambizioni che accomunano Mou e la famiglia Friedkin. Nei giorni scorsi si è parlato ancora di Paulo Dybala, ma anche del sogno Cristiano Ronaldo. Un grande nome che farebbe infiammare la tifoseria giallorossa, ma non certo l’unico che gravita nei paraggi di Trigoria. L’ambizione del club è, infatti, giunta anche alle orecchie di intermediari e operatori di mercato, che continuano a presentare dossier a Tiago Pinto e il suo staff. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tra questi ci sarebbe anche quello di Luis Suarez.

Calciomercato Roma, proposto Suarez

Svincolatosi dall’Atletico Madrid dopo due stagioni abbastanza proficue (34 gol in 83 partite), l’attaccante uruguaiano vorrebbe giocare un’altra stagione in Europa prima di provare un’avventura in MLS. Gli intermediari entrati in contatto con i giallorossi hanno informato gli stessi proprio di questo desiderio del 35enne che, vale la pena ricordarlo, ha avuto dei colloqui molto più concreti con l’ex compagno di squadra Steven Gerrard, che vuole farne l’uomo simbolo dell’Aston Villa 2022/23.

La caratura internazionale del profilo è senza dubbio fuori discussione, ma ci sono valutazione di carattere anagrafico, fisico ed economico che al momento non fanno del ‘Pistolero’ una priorità degli uomini mercato romanisti. Stesso discorso vale per Edinson Cavani, altro uruguaiano di 35 anni in cerca di squadra in vista della prossima stagione.