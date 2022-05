Calciomercato Roma, il presidente gela Pinto: “Affare con la Lazio”

L’allenatore della Lazio sta cercando di soffiare alla Roma uno degli obiettivi della prossima finestra estiva di calciomercato

Il derby con la Lazio non finisce mai. Quest’anno le sfide non sono state favorevoli a nessuno dei due club che si sono spartiti una vittoria a testa. I giallorossi, però, possono vantare una miglior differenza reti grazie soprattutto alla vittoria per 3-0 nella gara di ritorno in cui Tammy Abraham ha giganteggiato. Impossibile dimenticare, poi la punizione al bacio di Pellegrini che non ha lasciato nessuno scampo a Strakosha. Al di là delle sfide di Serie A, però, la disputa tra Roma e Lazio non si ferma qui e continua anche al di fuori del rettangolo verde. In queste ore, infatti, Tiago Pinto è stato gelato da Maurizio Setti, presidente del Verona che ha annunciato un affare con la Lazio.

Ai microfoni di Radio Sei, infatti, il numero uno dell’Hellas ha annunciato che Maurizio Sarri è sulle tracce di uno dei suoi migliori talenti. Si tratta di Nicolò Casale, difensore dei gialloblù, che interessa molto al tecnico biancoceleste. Il ventiquattrenne in questa stagione ha mostrato di avere grandi qualità e grazie a queste ha attirato l’attenzione di diversi club. Tra questi, oltre la Lazio, c’è anche la Roma che vorrebbe migliorare il reparto arretrato con il giovane italiano. Nelle idee di Mourinho, infatti, c’è quello di migliorare la difesa con alcune lacune individuate nel corso di questa stagione e per farlo ha pensato al centrale gialloblù.

Calciomercato Roma, Setti: “Derby tra Roma e Lazio su Casale? Possibile”

Ai microfoni di Radio Sei, durante il programma “Sei volte buongiorno”, il numero uno dell’Hellas Verona ha aperto a un possibile testa a testa tra Mourinho e Sarri per prendere il difensore ventiquattrenne. L’interesse dei biancocelesti per Casale c’è stato già a gennaio, mentre nelle ultime settimane anche la Roma ha guardato con interesse al numero 16 gialloblù. Ora con questa apertura di Setti, l’allenatore giallorosso si ritrova a contendere al biancoceleste il difensore, obiettivo del prossimo calciomercato.