Calciomercato Roma, nuovo annuncio bomba sul futuro di Paulo Dybala. Arriva la conferma che può cambiare tutto, offerta accettata.

Continua ad infiammare il calciomercato estivo il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, libero a parametro zero dalla Juventus, è uno dei nomi più caldi in questi giorni dopo la fine della stagione. Stagione che si è chiusa nel migliore dei modi in casa Roma, con il trionfo in Conference League che ha interrotto un digiuno da trofei lungo quattordici anni. Mentre Josè Mourinho si gode il meritato riposo sono giorni di fuoco per Tiago Pinto, general manager della squadra giallorossa, il sogno del tandem portoghese porta il nome di Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, terremoto Dybala: offerta accettata

Il sogno proibito in casa Roma porta un nome e cognome, quello di Paulo Dybala. Il futuro della Joya sembra ancora essere un rebus, con l’Inter alla finestra ma che ancora non ha affondato il colpo. Beppe Marotta è un osso duro nel campo dei parametri zero, ma Tiago Pinto sembra essere ancora in corsa. Secondo quanto rilanciato poco fa da Enrico Camelio, intervenuto in diretta alla CM IT TV, la Roma continua ad essere in piena corsa per il futuro dell’ex numero 10 della Juventus. Ecco le parole di Camelio: “Dybala potrebbe rinunciare alla Champions League. L’offerta della Roma la ha già accettata, ma rimane in attesa dell’Inter. A parità di offerte lui sceglierebbe la Champions League e dunque la squadra nerazzurra.”