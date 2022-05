Calciomercato Roma, Inzaghi spiazza Dybala: esulta Mourinho

Migliora la situazione per l’attaccante argentino, obiettivo della Roma in vista della prossima finestra di calciomercato estivo

Paulo Dybala è l’oggetto del desiderio di Mourinho e dei tifosi. Entrambi sperano di poter vedere l’argentino con la maglia della Roma la prossima stagione visto che a fine giugno scadrà il contratto che lo lega alla Juventus. Il colpo, sarebbe un vero e proprio affare in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, ma per questo motivo risulta parecchio difficile. Le insidie sul cammino che portano alla Joya, infatti, sono diverse. Da una parte ci sono le voglie del giocatore di partecipare alla prossima Champions League, dall’altra le richieste sull’ingaggio. Infine, Tiago Pinto deve guardarsi bene anche dalle concorrenti, che hanno tutte le intenzioni di rovinare i piani di Mou.

La squadra che sembra essere in pole position per la corsa all’argentino è l’Inter. I nerazzurri possono offrire almeno la partecipazione al torneo con le grandi orecchie, mentre la Roma può contare su uno come Mourinho. Lo Special One, infatti, sarebbe in grado di portare a sé anche i sassi con il suo carattere che è stato centrale soprattutto nel rendere ancora più forte il legame con i tifosi. Oltre a José, i giallorossi possono contare anche sull’assist di un ex avversario, che potrebbe essere fondamentale per l’arrivo di Dybala alla Roma. Questo, infatti, potrebbe tagliare fuori proprio l’Inter, la principale concorrente, che si defilerebbe da un affare tanto importante.

Calciomercato Roma, Lukaku all’Inter può liberare Dybala

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Simone Inzaghi vorrebbe portare a Milano un attaccante puro. Dopo il suo ritorno al Chelsea tra mille difficoltà, ecco che Romelu Lukaku potrebbe tornare all’Inter nella prossima stagione. Big Rom, infatti apprezza i nerazzurri e per questo otivo Dybala non è più una priorità. Ovviamente, le cifre per portare il gigante belga a Milano taglierebbero fuori Dybala da ogni piano di calciomercato per i nerazzurri. La Roma, quindi resta alla finestra per scoprire cosa succederà tra l’Inter e l’attuale attaccante del Chelsea. In caso di fumata bianca, potrebbero cambiare molti scenari, soprattutto quello che porta Pinto a Dybala. Senza la maggior concorrente in gara, infatti, il gm giallorosso potrebbe avanzare delle offerte che potrebbero convincere sul serio Paulo.