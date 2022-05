Calciomercato Roma, il partner di Abraham arriva con lo scambio

Pinto ha individuato il calciatore che potrà giocare vicino all’inglese. L’arrivo a Roma potrebbe avvenire nel prossimo calciomercato

Tiago Pinto ha individuato il prossimo calciatore che affiancherà Tammy Abraham nell’attacco della Roma. Il general manager dell’area sportiva giallorossa, è fiducioso di poter portare nella Capitale il talento nella prossima finestra di calciomercato. Le condizioni per un suo arrivo a Trigoria, infatti, ci sono tutte e si attendono solo i passi ufficiali della società che vuole migliorarsi. La Conference League vinta, infatti, rappresenta il punto di partenza per la prossima stagione con i Friedkin che vogliono migliorare la rosa per puntare in alto. L’accesso in Europa League, poi, è il primo tasselli che permetterà alla squadra di alzare l’asticella degli obiettivi, nel pieno del progetto di Dan e Ryan.

Proprio per accontentare la volontà dei due imprenditori, e soprattutto quella di Mourinho, Tiago Pinto ha scandagliato il panorama per trovare i profili migliori da regalare allo Special One e ha individuato i rinforzi giusti. Uno di questi è Gonçalo Guedes, attaccante esterno del Valencia che in questa stagione ha raggiunto numeri da record. Sono ben 11 i gol in Liga con 6 gli assist forniti in circa 30 presenze da titolare. Il club spagnolo, però, non ha voluto far giocare al portoghese tutte le gare a causa di una clausola inserita dal Paris Saint-Germain nell’affare che ha portato l’ex Benfica in Spagna. Se avesse giocato 30 partite da almeno 45 minuti, il club iberico avrebbe dovuto dare altri 5 milioni ai francesi. E la spesa non sembra neanche così alta, ma se si pensa di vendere il calciatore, spendere altri soldi su di lui appare insensato.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Guedes e pensa a uno scambio con soldi

Sulle sue tracce, infatti, c’è la Roma che lo vuole prendere nella prossima finestra di calciomercato. E secondo quanto riporta il Messaggero, Tiago Pinto ha già trovato la strategia giusta per portare il venticinquenne a Trigoria. Visto che la sua valutazione non può essere alta, dato che il contratto scade tra un anno e il calciatore non ha nessuna intenzione di rinnovare, il gm sta pensando a un modo per abbassare ancora l’esborso. Nell’offerta, infatti, potrebbe essere inserito uno scambio. A gennaio il Valencia ha cercato Carles Perez e ora potrebbe finire nella trattativa per abbassare ancora le pretese del club spagnolo che valuta Guedes circa 40 milioni.