Calciomercato Roma, accordo totale con l’attaccante

Pinto ha raggiunto l’intesa per l’ingaggio con il giocatore che potrebbe approdare a Roma nel prossimo calciomercato estivo

Accordo raggiunto sull’ingaggio del giocatore. Tiago Pinto non perde tempo e a qualche settimana dall’inizio del calciomercato estivo è già pronto a concludere un altro acquisto per rinforzare la Roma. Il general manager giallorosso è riuscito a trovare l’intesa sullo stipendio con il calcatore che a lungo è stato accostato al club. Intanto, a Trigoria José Mourinho aspetta di abbracciare il nuovo attaccante che andrà a migliorare il reparto offensivo, così come vuole lo Special One. Nel reparto offensivo, infatti, il tecnico durante la stagione ha individuato alcune lacune e il colpo servirà a colmarle nel migliore dei modi.

Purtroppo per i tifosi, che sperano sempre in un colpo top, non si tratta di Paulo Dybala, che resta ancora un oggetto misterioso. L’argentino, infatti, è conteso da diverse squadre tra cui spicca l’Inter, che sembra essere in vantaggio su tutte. Tiago Pinto, però, non si perde d’animo e continua a seguire la Joya e nel mentre a concludere altri accordi come ha appena fatto con Ola Solbakken. L’attaccante del Bodo/Glimt, infatti, è interessato sin da subito a Tiago Pinto, che lo ha adocchiato nelle partite del girone di Conference League. Con il tempo, poi, il gm della Roma non ha mai smesso di seguirlo, fino a raggiungere l’accordo sull’ingaggio in vista del prossimo calciomercato che apre tra poco.

Calciomercato Roma, c’è l’accordo con Solbakken ma manca quello col Bodo

Solbakken potrebbe essere il nuovo rinforzo della Roma per la prossima stagione. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, la Roma ha raggiunto l’accordo con il giocatore e ora sta cercando di convincere anche il Bodo a lasciarlo partire. L’affare, quindi, è ai dettagli con Pinto che sta tentando di limare gli ultimi spigoli. Il club norvegese, però, non può avanzare troppe richieste. Il contratto di Ola con i gialli, infatti, scade il 31 dicembre del 2022 e per questo motivo gli ex euroavversari della Conference League potrebbero perderlo a zero senza incassare un centesimo dalla cessione.