Calciomercato Roma, doppio rifiuto e prezzo fissato: 30 milioni per il sì

Il general manager della Roma si è mosso per dare al tecnico portoghese uno dei suoi obiettivi di calciomercato

La Roma di José Mourinho quest’anno ha giocato molto bene tutte le competizioni, raggiungendo una vittoria storica nella finale di Conference League. Lo Special One può essere contento per quanto messo in campo dai suoi giocatori, anche se per la prossima stagione e vorrebbe migliorare alcuni reparti. Nel corso delle settimane, infatti, il tecnico portoghese ha notato alcune cose che dovrebbero essere migliorate, da lacune vere e proprie a piccoli problemi. Le prime, poi, possono essere individuate nella mancanza di giocatori di livello per coprire determinati ruoli come quello del regista che è mancato tanto. José in quel ruolo ha dovuto adattare diversi giocatori, tra cui anche Mkhitaryan che di ruolo fa il trequartista. L’armeno, però sembra essere vicino a lasciare la Roma con il contratto non ancora rinnovato che scade tra circa un mese.

Un altro reparto che Mourinho vorrebbe vedere rinforzato è l’attacco dove Tammy Abraham ha fatto il bello e il cattivo tempo. I ventisette gol in tutte le competizioni all’esordio sono un grande risultato per l’inglese che ha convinto non solo Mourinho delle sue qualità, ma anche i tifosi più scettici. E sotto la lente d’ingrandimento non ci sono le sue prestazioni, ma quelle di coloro che dovrebbero sostituirlo . Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan, infatti, non hanno convinto il tecnico portoghese per motivi diversi. Il primo, arrivato per quasi 20 milioni, ha deluso le aspettative finendo ai margini delle gerarchie e tornando a giocare nelle ultime settimane per far rifiatare l’inglese. Il secondo, invece, è ancora acerbo e non garantisce un rendimento di livello a causa della giovane età.

Calciomercato Roma, il Valencia rifiuta il doppio scambio e chiede 30 milioni per Guedes

Per questo motivo, Pinto e Mourinho stanno cercando sul mercato il partner perfetto per Abraham. Le ricerche hanno portato a individuare un profilo che quest’anno ha giocato molto bene: Gonçalo Guedes. L’attaccante portoghese del Valencia ha segnato ben 11 partite in Liga fornendo 6 assist. Le sue qualità non sono messe in discussione e, visti anche i 25 anni, piace molto alla Roma. Secondo quanto riporta Golsmedia.com, il club giallorosso è pronto per assaltare il lusitano che partirebbe solo di fronte a un’offerta di 30 milioni. Non c’è stato nulla da fare per la precedente offerta di Pinto che ha cercato di abbassare il cartellino inserendo come scambi Carles Perez e Amadou Diawara. Il club spagnolo, infatti, vuole monetizzare il più possibile dalla cessione di Guedes e per questo accetta solamente un assegno da 30 milioni.