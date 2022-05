Calciomercato Roma, incontro finito con Mkhitaryan: tutto fatto

Calciomercato Roma, incontro finito con Mkhitaryan: ecco le ultime notizie riportate da Sky Sport sul futuro dell’armeno. Tutto fatto.

Prima vi abbiamo parlato di un incontro tra la Roma e Mkhitaryan, il centrocampista armeno giallorosso in scadenza di contratto che ormai sembrava ad un passo dall’Inter. Poi la svolta, con un incontro improvviso che non era previsto e che secondo quanto riportato da Sky Sport si sarebbe già concluso. Ecco quello che è venuto fuori.

Il tema ovviamente è caldo, quello più caldo azzarderemmo noi visto che parliamo di un calciatore che Mou vorrebbe tenere: ne ha dato dimostrazione più di una volta lo Special One di quanto si fidi dell’armeno, lanciandolo infine anche nella finale di Conference League nonostante non fosse nelle migliori condizioni possibili. Ma la sua presenza in campo era troppo importante. Poi sappiamo tutti com’è andata a finire con quell’infortunio che si è ripresentato e che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco di Tirana dopo diciotto minuti.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Micki

L’esito dell’incontro è stato riportato proprio in questi minuti da Sky Sport: la Roma non ha nessuna intenzione di rilanciare l’offerta di rinnovo dando in questo modo via libera all’Inter che ha proposto all’armeno un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Pinto insomma non si vuole spingere oltre quello che ha già fatto e, queste condizioni, appare decisamente improbabile che il centrocampista possa decidere di rimanere a Trigoria anche la prossima stagione.

Marotta quindi ha la strada spianata per il giocatore. Un’operazione che insomma si dovrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo ormai dopo la prima proposta che era stata fatta dalla società nerazzurra e che lo stesso centrocampista aveva accettato. Fumata nera confermata. Purtroppo.