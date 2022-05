Calciomercato Roma, arriva la chiamata di Xavi: Mourinho anticipato

La Roma cerca rinforzi per la prossima stagione e uno degli obiettivi potrebbe sfumare. La chiamata di Xavi anticipa i giallorossi

Il Barcellona è pronto a mettere in atto la seconda rivoluzione consecutiva. Lo scorso anno infatti i blaugrana, a causa dei problemi economici, sono stati costretti a separarsi da diversi top player, uno su tutti Lionel Messi, volato al PSG a parametro zero. Quest’estate però, dopo qualche ottimo acquisto a gennaio, il club catalano si prepara a un calciomercato importante per tornare grande.

Tra i reparti che i blaugrana vorrebbero rinforzare ci sarebbe anche il centrocampo e nel mirino sembrerebbe esserci anche un obiettivo in comune con la Roma. Xavi però avrebbe anticipato i tempi contattando il giocatore interessato.

Calciomercato Roma, si complica Ruben Neves: Xavi lo chiama per portarlo al Barcellona

Trovare un centrocampista sembrerebbe essere la priorità di José Mourinho per il calciomercato estivo. La Roma insieme a Tiago Pinto stanno così valutando diversi profili per accontentare il tecnico portoghese e il mirino giallorosso sembrerebbe essersi soffermato in Premier League, precisamente su Ruben Neves.

Il centrocampista portoghese di proprietà del Wolverhampton, sembrerebbe avere tutte le caratteristiche che Mourinho sta cercando, ma la Roma non sarebbe l’unica estimatrice del centrocampista portoghese. Infatti, secondo quanto riportato da ‘AS’, anche il Barcellona sarebbe interessato a Ruben Neves. Il club catalano però avrebbe già fatto una mossa importante per assicurarsi il centrocampista portoghese. Infatti Xavi, allenatore del Barcellona, avrebbe contattato Ruben Neves per averlo nella sua rosa e il giocatore sembrerebbe entusiasta del progetto del club catalano. Dunque Mourinho e la Roma potrebbero veder sfumare l’obiettivo a centrocampo con la giocata d’anticipo dell’ex calciatore e ora allenatore del Barcellona.