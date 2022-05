Calciomercato Roma, Real Madrid e Psg sul pupillo di Mourinho

I due allenatori fanno tremare i tifosi della Roma, con il titolare giallorosso che è nel mirino per il prossimo calciomercato

Dopo tanti anni Real Madrid-Paris Saint-Germain è diventata una delle sfide più attese nel panorama calcistico. Gli spagnoli sono stati sempre il modello da raggiungere per i francesi, che ora vogliono mettere i bastoni tra le ruote ai Blancos. Pochettino, infatti, ha messo nel mirino lo stesso obiettivo di calciomercato di Ancelotti e in questa corsa all’oro chi trema sono i tifosi della Roma. Negli ultimi anni anche i giallorossi si sono rinforzati molto e quest’anno, con la vittoria della Conference League, hanno dimostrato di aver preso la strada giusta con il progetto per Mourinho.

L’allenatore portoghese ha segnato un vero e proprio cambio di mentalità nella squadra che da inizio anno ha tirato fuori gli artigli combattendo soprattutto nei momenti più duri. Un miglioramento che è stato senza dubbio apprezzato anche dai tifosi, he ora sperano di vedere un mercato abbastanza importante. La speranza è quella di vedere la Roma crescere ancora in modo tale da alzare l’asticella degli obiettivi come vogliono i Friedkin. Oltre a tutti gli acquisti e ai reparti da migliorare, Mourinho può esultare perché finalmente a fine anno ha recuperato uno dei giocatori più importanti della rosa: Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro è rientrato da un infortunio al tendine di Achille che lo ha tenuto fuori tutta la stagione.

Calciomercato Roma, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain vogliono Spinazzola

Negli ultimi appuntamenti della stagione l’ex Juventus è tornato in campo per mettere nelle gambe quei minuti che mancavano da parecchio. Il ritorno in campo del numero 37, però, ha riacceso le sirene di molte squadre che prima dell’infortunio avevano messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, poi, sull’esterno sono tornati a fare capolino due big club. Il Real Madrid e il Paris Saint-Germain sono tornati sulle tracce di Spina, cercato già prima degli Europei vinti dall’Italia. I Blancos, che diranno addio a Marcelo dopo una lunga carriera nella capitale spagnola, stanno pensando di sostituire il brasiliano proprio con Leonardo. Il Psg, invece, è un cantiere sempre aperto e l’arrivo di nuovi acquisti per migliorare la squadra è un’opzione sempre in vigore.