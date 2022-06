Calciomercato Roma, accordo raggiunto con il vice Karsdorp

Un altro giocatore ha deciso di abbracciare il progetto della Roma in vista della prossima finestra di calciomercato

Tiago Pinto in questi giorni sta già lavorando per preparare al meglio il calciomercato della Roma in vista della prossima stagione. Anche se questo comincia ufficialmente tra circa 30 giorni, il general manager ha deciso di non perdere tempo e portarsi avanti con il lavoro. In questi giorni, infatti, l’ex Benfica ha ottenuto il sì di un altro calciatore che servirà per andare a completare la rosa in uno dei punti più scoperti. Sulla fascia destra, infatti, c’è solo Rick Karsdorp visto che le alternative non hanno mai convinto José Mourinho. Nella prima parte di stagione, infatti, l’unico disponibile a poter prendere il posto dell’olandese era Bryan Reynolds, che poi è stato mandato in Belgio al Kortrijk.

Proprio per sopperire alla mancanza di alternative valide, Pinto si è mosso nel mercato di gennaio prendendo in prestito dall’Arsenal Ainsley Maitland-Niles. Il duttile esterno dei Gunners, che all’occorrenza avrebbe potuto giocare anche centrocampista centrale, aveva cominciato bene la sua esperienza nella Capitale. La prima partita, poi, non è stata per neinte facile. Appena arrivato e con una manciata di allenamenti con i giallorossi, era stato mandato in campo nella sfida con la Juventus, in cui aveva mostrato buone qualità. Pochi giorni dopo, poi, l’inglese è sceso in campo con il Milan per poi uscire piano piano dai radar dello Special One, che ha costretto agli straordinari Karsdorp.

Calciomercato Roma, c’è l’accordo con Celik ma non con il Lille

Per far rifiatare l’olandese, Pinto ah deciso di rivolgersi al mercato dove ha individuato il nome perfetto. Secondo quanto riporta Il Romanista, si tratta di Mehmet Celik, terzino destro del Lille che avrebbe raggiunto anche un accordo sull’ingaggio proprio con i giallorossi. Il difensore esterno era stato cercato già lo scorso anno, ma il club francese chiedeva 15 milioni. Ora, con il contratto in scadenza tra un anno, le richieste sembrano essersi abbassate a meno di 10. Pinto, poi, è riuscito a strappare il sì del giocatore grazie all’ingaggio che è il doppio di quanto percepisce in Ligue 1. Il venticinquenne, infatti, prende mezzo milione netto, e Pinto ha deciso di raddoppiare questa cifra.