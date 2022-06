Calciomercato Roma, nuova pista da seguire in vista della sessione estiva di trattative. Mourinho ha messo gli occhi su un diamante grezzo.

La concorrenza è ampia, ma c’è anche la Roma sulle sue tracce. Un mese ci separa dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo e c’è molta attesa per capire le future manovre in casa giallorossa. La prima stagione di Mourinho si è chiusa col botto, ancora vive le emozioni della notte di Tirana con la vittoria della Conference League. Ora, con il tecnico portoghese che ha staccato la spina per il meritato riposo, le attenzioni si concentrano sul connazionale dello Special One, il general manager Tiago Pinto. Ecco il nuovissimo nome da appuntare ai desideri di mercato dei giallorossi, l’annuncio è arrivato da poco direttamente dall’Irlanda.

Nuova pista per il settore offensivo della Roma del futuro, dall’Irlanda ne sono certi. C’è anche l’interesse del club giallorosso su quello che viene descritto come uno dei prospetti più interessanti del campionato irlandese, tanto che la concorrenza continua ad aumentare non solo in Premier League. Josè Mourinho ha salutato la Capitale dopo il trionfo europeo in Conference League, il tecnico è volato verso un meritato periodo di vacanze dopo una lunga ed estenuante stagione. I riflettori ora sono tutti puntati sull’operato di Tiago Pinto, all’ex Benfica il compito di alzare l’asticella della rosa giallorossa in vista del prossimo anno. Ed arriva una nuova pista direttamente dal campionato irlandese, la Roma avrebbe messo gli occhi su un talento in forza agli Shamrock Rovers.

Calciomercato Roma, diamante grezzo per Mou: aumenta la concorrenza

A rivelare l’interesse della Roma è stato il The Irish Sun, secondo cui i giallorossi si aggiungono ad una lunga lista di pretendenti. L’oggetto del desiderio risponde al nome di Aidomo Emakhu, giovane attaccante classe 2003 in forza agli Shamrock Rovers. In Irlanda è considerato uno dei giovani più interessanti in prospettiva, quest’anno ha trovato due reti in ventiquattro gare, partendo spesso dalla panchina. A riprova che sia un prospetto molto seguito c0è l’ampia concorrenza da segnalare, non solo in Premier League. Wolverhampton e Southampton sulle sue tracce, oltre al Celtic. Mentre in Italia sembra esserci un vivo interesse per il 18enne in casa Lecce, formazione neopromossa dalla Serie B.