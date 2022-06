Calciomercato Roma, offerta Milan per Zaniolo: scambio più cash

L’attaccante della Roma è finito nel mirino dei rossoneri che sono partiti all’assalto in vista del prossimo calciomercato

Nicolò Zaniolo è sempre uno dei pezzi pregiati del calciomercato, soprattutto in questo che sta per arrivare. L’attaccante della Roma ha il contratto in scadenza tra due anni, ma nonostante questo, sono molte le voci che si sono susseguite sul suo futuro. In principio era la Juventus a voler prendere il numero 22, che è stato cercato già da gennaio. In realtà, i tentativi dei bianconeri risalgono a ben prima di quest’anno. Già dopo il suo arrivo nella Capitale, Zaniolo aveva mostrato un grande talento che pian piano è andato a migliorare. Un grande sgambetto a questo sviluppo, però, è stato fatto da quei maledetti infortuni che lo hanno tenuto ai box per due anni.

Ora che Nicolò è tornato in campo gli interessati hanno ricominciato a guardarlo con l’idea di portarlo nelle loro squadre. A dare il via alle fantasie, poi, è stato lo stesso Tiago Pinto nella conferenza stampa post calciomercato invernale. In uno slancio di sincerità e trasparenza, che contraddistingue il general manager dell’area sportiva della Roma, il portoghese aveva affermato che nessuno può conoscere il futuro di Zaniolo. Una frase chiara, semplice, che nel calcio di oggi ha totalmente senso visto che con le cifre che girano è difficile trattenere un calciatore. Le parole dell’ex Benfica, però, hanno dato il via sia alle speculazioni sia all’immaginazione dei vari club, che hanno fantasticato di prendere Nicolò, come sta facendo adesso il Milan.

Calciomercato Roma, 25 milioni più scambio: ecco l’offerta del Milan per Zaniolo

I r0ssoneri si sono inseriti prepotentemente nella corsa che porta al numero 22 della Roma. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, poi, Pioli ha presentato un’offerta per ‘attaccante giallorosso. Questa, però, non raggiunge le cifre che Pinto richiede perché nei piani del Milan c’è quello di abbassare il cartellino con qualche contropartita. La proposta dei rossoneri è di 25 milioni e come calciatore è stato inserito nella trattativa Saelemaekers. La Roma, però, ha rispedito indietro la busta del Milan, che dovrà riformulare una nuova offerta per mettere le mani su Zaniolo.