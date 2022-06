Calciomercato Roma, tutto deciso: cessione saltata

La Roma ha deciso di bloccare la partenza del giocatore in questa sessione di calciomercato, considerato il suo valore

Non solo gente che entra e che esce, ma c’è anche chi disfa le valigie e rimane. Tra qualche settimana comincia il calciomercato estivo in cui la Roma dovrà cercare di muoversi al meglio per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho. Il quinto posto raggiunto in Serie A è stato sicuramente un risultato importante per gettare le basi per la nuova annata di Serie A. La vittoria della Conference League, invece, è il punto di partenza per i piani europei e non solo visto che il trofeo ha riportato un grande entusiasmo tra i giocatori, ma soprattutto tra i tifosi. I giallorossi in questa stagione sono stati impeccabili, facendo registrare numerosi sold out sia all’Olimpico che fuori.

Su queste basi, i Friedkin vogliono costruire la Roma del futuro, che dovrà essere migliorata in questa finestra di calciomercato. Visti i molti acquisti che la società dovrà intraprendere, sia per colmare le lacune individuare dall’allenatore, sia per dargli calciatori con le caratteristiche adatte alle sue idee. Per accontentare il più possibile il portoghese, Tiago Pinto dovrà occuparsi delle cessioni, che vedranno protagonisti i tanti esuberi presenti in rosa. Non sono pochi i romanisti che non fanno parte dei piani di José Mourinho e molti di questi potrebbero lasciare Trigoria tra qualche settimana. Chi, invece, sembra un po’ più sicuro della sua permanenza è Eldor Shomurodov, che fino a qualche mese fa aveva le valigie pronte.

Calciomercato Roma, Shomurodov rimane: la decisione del club

L’attaccante uzbeko aveva deluso Mourinho e Pinto, soprattutto a causa del livello di rendimento che non ha rispecchiato i quasi 20 milioni spesi per strapparlo al Genoa. Secondo quanto riporta Filippo Biafora, è proprio i prezzo del cartellino speso poco meno di un anno fa ad aver fatto cambiare idea alla Roma. Il club, infatti, ha deciso di continuare a puntare sul ventiseienne che resterà ancora a Trigoria nella prossima stagione. Questa è una grande occasione per l’uzbeko per riscattarsi e dimostrare le sue qualità.