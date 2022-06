Calciomercato Roma, trattativa confermata: ha già detto sì

La Roma è concentrata sulla sessione estiva di calciomercato che aprirà tra un mese: trattativa confermata e sì del giocatore

Si infiamma anche il calciomercato della Roma, quando manca poco meno di un mese all’apertura ufficiale della sessione estiva per i trasferimenti. Tiago Pinto e la società giallorossa sono già al lavoro per riuscire a costruire una rosa che possa essere guidata da José Mourinho verso nuovi successi in Italia e in Europa.

I reparti in cui intervenire sono diversi, ma in particolare l’urgenza sembrerebbe essere sulla fascia destra difensiva, dove Karsdorp quest’anno ha dovuto fare gli straordinari in assenza di valide alternative. Così il mirino giallorosso si sarebbe spostato in Premier League, dove il nome giusto per rinforzare la corsia destra potrebbe essere quello di Hector Bellerin. Avviati i contatti e ci sarebbe già il primo sì.

Calciomercato Roma, trattativa avanzata per Bellerin: c’è il sì del giocatore

Rinforzare la fascia destra difensiva per la Roma sarà una priorità in questo calciomercato estivo. Infatti Karsdorp non ha avuto alternative nel suo ruolo quest’anno, così ha dovuto giocare praticamente sempre. Sono diversi i nomi che la società giallorossa ha messo nel mirino fino ad ora, ma con un profilo in particolare la trattativa sembrerebbe essere avanzata.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, la Roma avrebbe chiesto informazioni per Hector Bellerin, terzino dell’Arsenal rientrato dal prestito al Betis Siviglia. Il suo contratto con i ‘Gunners’ scadrà nel 2023 e per lui non ci sarebbe più spazio nella rosa di Arteta. I contatti con l’agente Albert Botines sarebbero già avviati, l’ingaggio non sarebbe un problema e anche i giocatore gradirebbe la destinazione Roma. Dunque rimane da trovare un accordo con l’Arsenal per mettere a segno il primo colpo per la prossima stagione e colmare la lacuna sul lato destro.