Calciomercato Roma, nuova pista in Serie A: Pinto sfida Spalletti

Calciomercato Roma, nuova pista in Serie A per Tiago Pinto. Il portoghese è alla ricerca di rinforzi per Mou, occhio alla concorrenza del Napoli.

Testa a testa possibile tra Roma e partenopei, sia Spalletti che Mourinho hanno messo gli occhi su un profilo che bene ha fatto in questa stagione. Tiago Pinto ha effettuato un sondaggio per strapparlo alla concorrenza in vista della sessione di calciomercato estivo, ecco cosa potrebbe accadere in vista di luglio. La stagione giallorossa si è chiusa col botto, la vittoria in Conference League ha interrotto un digiuno di trofei lungo quattordici anni. Ora a Tiago Pinto spetta il compito di rafforzare la rosa a disposizione dello Special One, ecco la nuova pista a centrocampo in Serie A.

Nome nuovo in Serie A e guanto di sfida lanciato al Napoli di Luciano Spalletti. Tiago Pinto lavora senza soste alla formazione del nuovo nucleo della rosa giallorossa, mentre Mourinho si gode il meritato periodo di vacanze dopo il trionfo europeo in Conference League. Le attenzioni si spostano sull’operato del general manager giallorosso, che dovrà essere abile ad equilibrare cessioni e nuove entrate per regalare il salto di qualità atteso nella rosa della Roma. Josè Mourinho aveva lanciato l’appello al portoghese, per tornare a lottare anche al vertice in Serie A la squadra giallorossa deve alzare l’asticella tecnica della rosa, ecco che spunta una nuovissima opzione per la zona nevralgica del campo.

Calciomercato Roma, nuova pista in Serie A: Pinto e Mou sfidano Spalletti

Il general manager della Roma ha lanciato il guanto di sfida al Napoli in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rilanciato dal Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, Tiago Pinto ha effettuato un sondaggio per Jean-Victor Makengo dell’Udinese. Il centrocampista francese, alla sua seconda stagione in terra friulana si rese protagonista di un’ottima gara proprio contro la Roma. Secondo quanto rilanciato dal quotidiano sportivo Pinto ha avviato i contatti per scippare il centrocampista 23enne al grande ex, Luciano Spalletti. Il francese è profilo gradito al tecnico toscano, ma anche Mourinho avrebbe messo gli occhi su di lui, le prossime settimane saranno fondamentali per capire meglio il suo futuro.