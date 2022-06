Calciomercato Roma, possibile il grande ritorno che fa sognare i tifosi giallorossi. La destinazione è stata accettata, manca un solo ostacolo.

La stagione della Roma è stata archiviata nel migliore dei modi, il trionfo in Conference League ha scatenato la gioia e l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. In queste giornate di riposo per Josè Mourinho, reduce da una stagione lunga 55 gare ufficiali, si concentrano le attenzioni dell’universo giallorosso sul fronte del calciomercato. Lo Special One, subito prima di partire per le vacanze era stato chiaro: è vietato sentirsi appagati. Riflettori accesi sull’operato di Tiago Pinto, il gm sta sondando il terreno per un ritorno di fiamma che farebbe felici tutti i tifosi giallorossi.

La notte di Tirana ha consegnato la prima stagione di Mourinho alla storia del club giallorosso. L’entusiasmo scatenato dalla conquista della Conference League in casa Roma può trovare eco in sede di calciomercato. Tra meno di un mese l’apertura ufficiale delle trattative, una nuova rivoluzione può investire la rosa giallorossa. Porte girevoli in quel di Trigoria, con Tiago Pinto che sta lavorando sul fronte delle entrate e delle cessioni senza sosta. Se il general manager dovesse riuscire a piazzare i tanti esuberi la Roma potrebbe vantare un notevole tesoretto da reinvestire in entrata, spunta anche il grande ritorno.

Calciomercato Roma, sì al grande ritorno: resta un solo ostacolo

Spunta il ritorno di fiamma tra la Roma e Leandro Paredes. Il centrocampista argentino era già stato accostato ad un possibile ritorno ad effetto in casa giallorossa. La suggestione può tornare prepotentemente di moda in questa sessione di calciomercato estivo, la rilancia il Corriere dello Sport in queste ore. Il centrocampista non è sicuro della permanenza a Parigi, l’argentino anzi potrebbe già essere pronto a lasciare la capitale francese e rispunta l’opzione Roma. Secondo il quotidiano sportivo Paredes accetterebbe di buon grado il ritorno a Trigoria e Mourinho già lo cercò ai tempi del Tottenham. L’unico scoglio da superare resta il nodo legato all’ingaggio del centrocampista, che al momento percepisce sette milioni di euro dal club parigino.